دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث التسريبات تكشف عن قدرة البطارية في هاتف Galaxy Note10e ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سامسونج هذا العام لإطلاق أكثر من نموذج لهاتف Galaxy Note10، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم أشير إلى أن أحد نماذج الهاتف الذي يأتي بعنوان Galaxy Note10e ينطلق بقدرة بطارية 3400 mAh.

تتجه الأنظار خلال الفترة القادمة في ترقب لإنطلاق سلسلة Note 10 هذا العام، حيث أكدت التسريبات خلال الفترة الماضية على أن سامسونج تقدم أكثر من نموذج من هواتف Note 10.

ولقد نشرت التفاصيل الجديدة حول الإصدار الأصغر من سلسلة Note 10 عبر GalaxyClub.nl، حيث أشير إلى أن أحد نماذج Note الذي يأتي بعنوان Galaxy Note10e بقدرة بطارية 3400 mAh، حيث يأتي الإصدار الأصغر من سلسلة Note 10 الآن برمز SM-N970، بينما يأتي الإصدار الأكبر برمز SM-N975.

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وقد جاءت تسريبات أخرى خلال الفترة الماضية حول الإصدار الأكبر Note10 Pro، حيث أشير إلى أن سامسونج تقدم هذا الإصدار مع قدرة بطارية 4500 mAh، كما أكدت بعض التسريبات على أن هاتف Galaxy Note10 Pro يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.75 إنش، بينما يأتي الإصدار الأصغر بحجم 6.28 إنش في الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات سامسونج حتى الإعلان الرسمي في أغسطس.

المصدر

هذا الموضوع أحدث التسريبات تكشف عن قدرة البطارية في هاتف Galaxy Note10e ظهر على التقنية بلا حدود.