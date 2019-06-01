شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم شحنة من الأنسولين إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في ليبيا، تقديم المساعدات إلى المرافق الطبية في البلاد. وأوضحت المنظمة عبر موقعها الرسمي، أنها قامت خلال هذا الأسبوع بتوزيع الأنسولين لمرضى السكري في العديد من مناطق ليبيا، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الدولية -المملكة المتحدة.

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