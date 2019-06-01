دوري_أبطال_افريقيا: عيد في #تونس بلقب رابع مثير للجدل للترجي

صحيفة الخليج الإلكترونية

“عيد قبل العيد” حل على مشجعي نادي الترجي التونسي الذين أمضوا ليل الجمعة السبت يحتفلون باحتفاظ فريقهم “المئوي” بلقبه بطلا لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بعد مباراة مثيرة للجدل على ملعب رادس ضد الوداد البيضاوي المغربي، أوقفها الاحتجاج على التحكيم وتقنية المساعدة بالفيديو “في ايه آر”. واستضاف الترجي منافسه الوداد بطل نسخة 2017 في لقاء إياب لحسم وجهة الكأس، بعدما تعادلهما ذهابا الأسبوع الماضي 1-1 في الرباط. لكن مباراة الإياب توقفت بعد نحو ساعة على انطلاقها اثر احتجاج لاعبي الفريق المغربي على إلغاء هدف التعادل لهم وتبيان أن تقنية الفيديو لا تعمل، قبل أن ينسحبوا من الملعب ويطلق الحكم الغامبي باكاري غاساما صافرة النهاية بعد توقف دام قرابة ساعة ونصف ساعة، مطلقا فرحة التتويج ورفع الكأس للفريق التونسي.

وفي رادس الذي امتلأت مدرجاته بعشرات الآلاف من مشجعي الفريق التونسي، قامت الاحتفالات على صخب الهتافات والمفرقعات والألعاب النارية احتفالا بلقب رابع في المسابقة بعد 1994، 2011 و2018.

وفي باقي مناطق العاصمة التونسية، لم يكن المشهد أقل فرحا، لاسيما في منطقة “باب سويقة”، الحي الشعبي التاريخي للترجي حيث تجمع مئات المشجعين داخل المقاهي وخارجها، يحتفلون رافعين أربعة أصابع في اشارة الى اللقب الرابع، وذلك حتى الساعات الأولى من فجر السبت.

وهتف المشجع محمد قائلا “اليوم نحتفل بالعيد قبل العيد”، في إشارة الى عيد الفطر الذي يحل مطلع الأسبوع المقبل.

أضاف “الترجي تفرحنا وتفرح كل التونسيين”.

من جهته، قال سفيان وهو يشارك في الاحتفالات “سنبقى دائما الأفضل ونحن نحتفل بالمئوية، لا يوجد أي شيء يمكن أن يسعد التونسيين سوى الترجي” الذي يحتفل هذه السنة بمرور مئة عام على تأسيسه.

والترجي، “شيخ الأندية”، هو أكثر الفرق التونسية تتويجا، ويتضمن سجله 28 لقبا في الدوري المحلي وأربعة في دوري أبطال إفريقيا، إضافة الى ألقاب في رياضات أخرى مثل كرة اليد والطائرة والسباحة والجودو.