تشابي ألونسو سيتولى تدريب الفريق الرديف لـ #ريال_سوسييداد

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني السبت أن النجم السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم تشابي ألونسو سيتولى مهام تدريب فريقه الرديف الذي يخوض منافسات الدرجة الثالثة.
وبذلك سيعود اللاعب البالغ حاليا 37 عاما الى نادي نشأته الذي أطلق منه مسيرة تنقل خلالها أندية أوروبية كبرى في إسبانيا وإنكلترا وألمانيا.
وأكد سوسييداد في بيان أنه “توصل الى اتفاق مع تشابي ألونسو ليشرف على (الفريق الرديف) خلال الموسم المقبلين”.
ونشأ تشابي في صفوف الفئات العمرية للنادي الباسكي، ورقي الى صفوف الفريق الأول عام 2000، وانتقل منه الى ليفربول الإنكليزي في صيف 2004، قبل أن يدافع عن ألوان ريال مدريد بدءا من 2009.
واعتزل تشابي كرة القدم الاحترافية في نهاية موسم 2016-2017 مع بايرن ميونيخ الألماني الذي انضم الى صفوفه في العام 2014.
وتوج تشافي في مسيرته بسلسلة ألقاب أبرزها مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني، ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ليفربول (2005) وريال (2014)، علما بأنه أحرز مع الأخير أيضا لقب الدوري الإسباني في 2012.
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