أخضر_البراعم ينهي غداً مشاركته في البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال بمدريد

صحيفة الخليج الإلكترونية ينهي لاعبو المنتخب السعودي تحت 14 سنة غدًا في العاصمة مدريد، مشاركتهم في البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال “كرة القدم من أجل الصداقة” بحضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستجمع فريقي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

وشارك الرباعي السعودي فراس رباط، وطلال الشبيلي، وعبدالإله فلاته، وعبدالسلام برناوي، في العديد من المباريات والتدريبات التي حققت رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس العالمية

بمشاركة 211 لاعبًا من مختلف دول العالم وأدارها رئيس أكاديمية برشلونة للشباب ميكيل بويج والمدرب السابق لشباب برشلونة جوزيف جامباو.

من جانبه، أشاد المدرب الوطني محمد أمين حيدر بتجربة لاعبي المنتخب للبراعم في البرنامج العالمي، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج مهمة لصقل اللاعب واحتكاكه مع لاعبين من مختلف العالم، مبينًا أن الاحتاك الخارجي مع اللاعبين في سن مبكر سيجني ثماره الشباب بشكلٍ كبير، مؤكدًا نقل التجربة إلى باقي لاعبي الأخضر لتحقيق الاستفادة الكاملة.

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