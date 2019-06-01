الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة #المدينة_المنورة

الخليج - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بتكون سحب رعدية ممطرة يصحبها تدني في الرؤية ورياح سطحية نشطة ، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة،محافظة الحناكية, محافظة المهد، محافظة العيص, محافظة ينبع, محافظة وادي الفرع, والاجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح يوم الاحد.