المرصد_الفلكي: لا نقرر إكمال أو بداية الشهور وما نُشر غير صحيح

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى المرصد الفلكي التابع لجامعة المجمعة صحة ما نشر في بعض مواقع التواصل من إشارة إلى بيان ظروف هلال شهر شوال 1440هـ.

وقال المرصد إنه درج على نشر بيان ظروف كل شهر حسب المعطيات العلمية، وأن القرار بشأن إكمال أو بداية الشهور ليس من اختصاصه، بل من اختصاص المحكمة العليا.

وأبان المرصد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن عضو المرصد د. الخميسي كان قد نشر بيان المرصد فقط.

وكان المرصد الفلكي بجامعة المجمعة في حوطة سدير ذكر في وقت سابق أنه سيرصد هلال شهر شوال الإثنين المقبل، لافتاً إلى أن المعطيات الحسابية تفيد بأن الاقتران المركزي سيحدث الساعة 1:02 ظهراً، وأن الهلال سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق وذلك عند الساعة 6:49 مساءً.