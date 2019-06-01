لهذه الأسباب.. لم يحضر أردوغان قمة مكة بالسعودية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جاء غياب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قمة مكة بالمملكة العربية السعودية كأحد الدلائل التي أظهرت وجود خلافات بين الرياض وأنقرة.

فبالرغم من أهمية حضور أردوغان للسعودية من الناحية البروتوكولية، لكونه الرئيس السابق للدورة الأخيرة لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي جرى العرف لتسليمها للرئيس الجديد "الملك سلمان"، إلا أن أردوغان لم يحضر.

الغياب التركي علل بأقاويل وتكهنات كثيرة، فالبعض رأى أن الخلافات بين الرياض وأنقرة لم تنته بعد، خصوصا مع استمرار التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول.

وتعود آخر زيارة لأردوغان للسعودية إلى 2017، واتّهم الرئيس التركي مسؤولين سعوديين مرارًا العام الماضي بالتورّط في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليّة بلاده في اسطنبول في أكتوبر الماضي.

على الجانب الآخر، فإن أردوغان حليف رئيسي لقطر التي تتعرّض لمقاطعة سعوديّة، كما أنّ بلاده تُقيم علاقات مهمّة مع إيران، خصوصاً في ما يتعلّق بالأوضاع في سوريا. وقد زار إيران مرّات عدّة في السنوات الأخيرة، آخرها في سبتمبر 2018.

في حين تحدث البعض عن أسباب أخرى للغياب تتعلق بوجود الرئيس التركي داخل مدينة اسطنبول التركية تمهيدا للانتخابات البلدية للمدينة نهاية الشهر الجاري.

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وقال مراقبون إن أجندة الرئيس التركي ممتلئة بالدعوات للمشاركة في انتخابات البلديات عن مدينة اسطنبول، لذلك لا يريد أردوغان خسارة حزبه لتلك البلدية.

وكانت، القضية الفلسطينية وتوترات المنطقة والحديث عن إيران تصدرت كلمات قمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتھا الـ14 العادیة، التي انطلقت في مدينة مكة المكرمة منتصف ليل الجمعة - السبت، تحت عنوان "يدا بيد نحو المستقبل"، وسط شكر إسلامي وعربي وإفريقي لتركيا على جهودها المقدرة خلال الرئاسة السابقة للقمة (2016-2019)

وتأتي القمة، التي ترأسها السعودية، بعد ساعات من انعقاد مماثل لقمتين عربية وخليجية في مكة دعت لهما الرياض، وغلب على بيانهما الختامي انتقاد إيران.

وألقت رئاسة الدورة السابقة للقمة كلمة ألقاها رئيس الوفد التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية‎، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

وكان أوغلو، سلم، الأربعاء الماضي، الرئاسة الدورية للمنظمة للسعودية بعد استلام تركيا لها عام 2016، على الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإسلامية.