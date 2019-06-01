"لوتس" البريطانية تحدد موعد طرح طراز Type 130

لأكثر من عشرة أعوام، تغيبت شركة لوتس البريطانية المصنعة للسيارات عن طرح أي طراز جديد كلياً للمرة الأولى بسوق السيارات العالمية، حتى أعلنت الشركة عن انتهاء فترة الغياب بعودة قريبة، وفقا للعين الإخبارية.

وذلك ما كشف عنه الفيديو الترويجي الذي نشرته لوتس، وأعلنت من خلاله عن استعدادها لطرح أول طراز جديد باسم Type 130.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن شركة لوتس اختارت اسم Type 130، في إشارة منها لترتيب هذه السيارة الجديدة، والتي تمثل الطراز رقم 130 الذي تطرحه لوتس على مدار تاريخها الممتد لـ71 عاماً.

وكشف الفيديو الترويجي الذي نقله "موتور وان"، عن أن لوتس قد حددت موعداً للكشف الرسمي عن طراز Type 130 الجديد كلياً، وذلك في تاريخ 16 من شهر يوليو المقبل.

ولم تكشف لوتس عن أي معلومات رسمية تخص إمكانيات طرازها المرتقب، غير أن موقع "موتور وان" حصل على تسريبات تفيد بأن طراز Type 130 سيعمل بمحرك كهربائي مهجن، شبيه بمحرك طراز Evora من لوتس.