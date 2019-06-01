مكبر صوت لاسلكي جديد من سوني

أطلقت سوني مكبر الصوت اللاسلكي SRS-XB402M الجديدة للاستمتاع بالموسيقى أثناء الرحلات والاستجمام على الشواطئ أو حمامات السباحة، يبلغ وزنها 1.5 كغم.

ويمتاز مضخم الصوت بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لمعيار IPX67، وبتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر بفضل شهادة MIL-STD 810 G. وتعمل مكبرات الصوت 53 مم على الاستمتاع بالنغمات العميقة، وتزخر السماعة أيضاً بتأثيرات ضوئية ملونة يمكن مزامنتها مع الموسيقى.

ويتوافق المكبر مع المساعد الصوتي أمازون Alexa، ويمكنه العمل حسب الرغبة مع خدمة سبوتيفاي Connect، ويمتد تشغيل البطارية حتى 12 ساعة.

وأعلنت الشركة اليابانية إطلاق مضخم الصوت الجديد في الأسواق العالمية في يوليو(تموز) المقبل، لكنها لم تكشف أسعاره.