"أسوس" تطلق شاشة محمولة لعشاق الألعاب

كشفت شركة "أسوس" في إطار مشاركتها في معرض "كمبيوتكس 2019" المقام في العاصمة التايوانية تايبيه، عن شاشتين محمولتين يمكن استخدامهما مع الأجهزة المحمولة الأخرى.

وقالت الشركة التايوانية إن الشاشة الأولى "زنسكرين تتش" بقياس 15.6 وبدقة 1920×1080 بكسل، صُممت لاستخدامها مع الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة. وهي تهدف إلى تركز على زيادة الإنتاج لتطبيقات الهواتف الذكية مع واجهتها الخاصة.

وتضم الشاشة الجديدة بطارية بسعة 7800 ميلي أمبير/ساعة، وتأتي مع غطاء حماية. ودون التطرق إلى السعر؛ قالت "أسوس" إنها سوف تطرح الشاشة في السوق خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، بحسب ما ورد في موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

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أما الشاشة الأخرى، فهي "آر أو جي ستريكس إكس جي17" بدقة 1920×1080 بكسل، ولكنها تختلف في أنها تركز على الألعاب، إذ تعد أول شاشة محمولة في العالم مع معدل تحديث قدره 240 هرتز، وهي تأتي بقياس 17.3 بوصة، ومن نوع IPS.

وتضم الشاشة منفذي USB-C، ومنفذ Micro HDMI، وبطارية بسعة 7800 ميلي أمبير/ساعة، وتقول أسوس إنها قد تكفي لمدة 3 ساعات من اللعب مع معدل التحديث 240 هرتز.

وفيما يتعلق بالسعر، وموعد طرح هذه الشاشة في الأسواق، فلم تكشف الشركة عنه.