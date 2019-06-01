- 1/2
- 2/2
وقال ظريف، في مقابلة خاصة مع قناة "العالم" الإيرانية، "عرضنا الحوار مع دول المنطقة ودول مجلس التعاون بالخليج الفارسي منذ توقيع الاتفاق النووي لكن محمد بن سلمان رد بكلام حول نقل المعركة إلى داخل إيران".
© REUTERS / Khalid Al-Mousily
وتابع "آنذاك أعلنا بصراحة عن استعدادنا للحوار مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، لكن للأسف الشديد بعد أن رد الدكتور روحاني بإيجاب على رسالة أمير دولة الكويت، أعلن السيد محمد بن سلمان بصراحة أن لا حوار بيننا وبين إيران وسوف ننقل المعركة إلى داخل الأراضي الإيرانية".
وتابع الوزير الإيراني إن "قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي السبب في خوف الولايات المتحدة منها حاليا في المنطقة".
وأوضح وزير الخارجية أن بلاده تمتلك قوة عالية في الوقت الحالي، وإن أي مواجهة مع طهران ستنعكس سلبا على الدول التي تدفع واشنطن بهذا الاتجاه.
وتابع "يجب أن تتوقف واشنطن عن ممارسة الإرهاب الاقتصادي والتهديد وسياسة البلطجة، نمتلك في الوقت الحالي قوة دفاعية عالية وبإمكاننا مواجهة أي خطر".
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا رد محمد بن سلمان على عرض قدمته إيران في 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.