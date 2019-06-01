تفاهمات جيوكهربائية وموازنة ولدت شبه ميتة... جنبلاط "يغرد" ساخرا (صورة)

"غرد" الزعيم اللبناني على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت 1 يونيو/ حزيران، تحدث فيها عن التفاهمات التي حصلت قبل انتخاب الرئيس اللبناني ميشيل عون.

كما تحدث موضوع الموازنة والتي وصفها "بأنها ولدت شبه ميتة"، ودعى إلى الاكتفاء من وعود "مؤتمر سيدر" والتي وصفها بالرنانة والفارغة.

هذا وشارك في "مؤتمر سيدر" الأخير أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية كانت أبرزها فرنسا المستضيفة بالإضافة إلى دول أوروبية وعربية أبرزها السعودية وقطر والإمارات والكويت. بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين واليابان.

وقدمت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري برنامج الاستثمار والإصلاح في لبنان والذي على أساسه قررت الدول المانحة دعم البرنامج اللبناني على مراحل متعددة وفق شروط وآليات محددة.

كما أحال مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، مشروع موازنة 2019 إلى المجلس النيابي لدرسها وإقرارها.