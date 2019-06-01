دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Epix Now

© Tech World قدمت بواسطة خدمة البث Epix Now تتوفّر الآن على أندرويد TV

في فبراير الماضي من هذا العام، أطلقت شركة Epix خدمة البث عند الطلب Epix Now على كلٍ من نظامي تشغيل أندرويد و iOS، مع وعودات من قبل Roku و Fire TV باتباعها، وأنذاك أشارت الشركة أن تطبيقها سيأتي إلى منصات تشغيل أخرى، والآن بشكل رسمي تم إتاحة التطبيق للعمل مع تلفاز أندرويد TV.

من ناحيته تقدّم الخدمة المحتوى الأصلي لعروض كبيرة مثل Deep State و Berlin Station، وكذلك أفلامًا روائية، فضلًا على الاستمتاع بأفلام ناجحة مثل MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT أو مشاهدة أحدث حلقات DEEP STATE على شاشتك الكبيرة، أما من ناحية الاشتراك في رخيصة عند مقارنتها بشبيهاتها.

أخيرًا، يجب أن يكون أحدث إصدار من تطبيق Epix Now متاح للتنزيل الآن على متجر قوقل بلاي، ويمكنك أيضًا الحصول عليه عبر ملفه الـ APK في حالة عدم وصوله لك.

التدوينة خدمة البث Epix Now تتوفّر الآن على أندرويد TV ظهرت أولاً على عالم التقنية.