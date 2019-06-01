شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية يمنية: مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 حوثيا فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم السبت، بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 عنصرا من ميليشيات الحوثي في عملية نفذتها قوات ألوية العمالقة في مديرية حيس جنوبي الحديدة.
ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها" إن عناصر الميليشيات حاولت التسلل من الجهة الشمالية لمركز المديرية قبل أن تحبط قوات ألوية العمالقة العملية الحوثية".
من جهة أخرى، شهدت مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة اشتباكات بين قوات ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي، حيث قصفت المليشيات مركز المديرية والأحياء السكنية .
يأتي هذا في وقت شنت فيه مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات على أهداف حوثية في العاصمة صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية يمنية: مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 حوثيا فى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.