مصرع 21 مسلحًا من #حركة_طالبان إثر غارة جوية جنوب شرق #أفغانستان

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الخليج - واس
لقي ما لايقل عن 21 مسلحًا تابعًا لحركة طالبان مصرعهم إثر غارة جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم غازاني بجنوب شرق أفغانستان، وفقًا لما أعلنته مصادر أمنية اليوم.
وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن قوات الأمن شنت غارة جوية في منطقة كاراباخ بإقليم غازني، مما أسفر عن مقتل المسلحين.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما في ذلك حركة طالبان على تلك الغارة الجوية حتى الآن.
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