خادم_الحرمين على “تويتر”: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة ستتصدى بكل حزم للتهديدات التي تحيط بالمنطقة، وكذلك للأعمال التخريبية التي تتبناها ميليشيات إرهابية.
وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا”.
وتشهد مكة المكرمة، على مدار 3 أيام، انعقاد 3 قمم عربية وخليجية وإسلامية طارئة.
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