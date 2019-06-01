وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له 

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365- عبد الله النعيم :

هدد الداعية وسيم يوسف متابعيه من داخل الإمارات بالسجن والغرامة لكل من يسئ له او يتهم او غيرها من الإساءات الشخصية.

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وجاء تهديد وسيم يوسف عبر صفحته في موقع تويتر قائلاً: أقسم بالله يمينا مخلصا صادقا ولن أتراجع عنه، كل من يسيء أو يتهم أو يشتم سيتم أخذ الإجراء القانوني ضده.

‏وواصل القسم بقوله : أقسم بعزة الله أني طلبت من الموظفين من الأن البحث عن أي تغريدة تسيء لي من داخل دولة الإمارات .. ورب السماء لن أسقط حقي أبدا .. كما أوكل المحامية مضحية المنهالي برصد الإساءات ورفعها للنيابة العامة والجهات المختصة.

الجدير ذكره ان وسيم يوسف واجه باباً مفتوحاً من الانتقادات والتوبيخ بعد تشكيكه بصحة الإمام البخاري ومسلم.