ترامب ينهي مزايا الهند التجارية الأربعاء المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنهي منح الهند معاملة تجارية تفضيلية في الخامس من يونيو/حزيران الأربعاء، وفقا للعين الإخبارية.

وكان ترامب قد أعلن اعتزامه استبعاد الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم في أوائل مارس/آذار.

وقال ترامب، في بيان يوم الجمعة: "رأيت أن الهند لم تؤكد للولايات المتحدة أنها ستوفر دخولا عادلا ومعقولا لأسواقها".

والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معفى من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

وأثار المسؤولون الهنود احتمال زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أمريكية، إذا استبعد ترامب الهند من البرنامج.

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وبعث 24 عضوا في الكونجرس الأمريكي برسالة إلى الإدارة في الثالث من مايو/أيار حثوا فيها على عدم استبعاد الهند من نظام الأفضليات المعمم.

وأظهرت بيانات حكومية نمو الاقتصاد الهندي بنسبة أقل كثيرا من المتوقع بلغت 5.8% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مسجلا الوتيرة الأبطأ له في 17 ربعا ومتأخرا عن الصين للمرة الأولى فيما يقرب من عامين.

وسيضع هذا التباطؤ الاقتصادي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والبنك المركزي الهندي تحت ضغط لتقديم الحوافز للاقتصاد من خلال تدابير مالية وخفض أسعار الفائدة. وفاز مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا بفترة ولاية ثانية وبأغلبية معززة في الانتخابات التي انتهت للتو.

وقال وزير الزراعة الهندي ناريندرا تومار إن بلاده ستعلن في الخامس من يوليو/تموز ميزانيتها للعام المالي المنتهي في مارس/آذار 2020 والتي من المتوقع أن تقدم لمحة من خطط الحكومة بشأن الاقتصاد.

وزادت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الدعم الزراعي وخفضت عبء الضرائب على الطبقة المتوسطة في ميزانيتها المؤقتة في فبراير/شباط والتي تم تقديمها قبيل الانتخابات العامة التي بدأت في أبريل/نيسان.