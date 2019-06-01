جوجل تطلق ميزة ترجمة قائمات الطعام واللافتات الطرقية في Lens

أطلقت جوجل الميزة الجديدة، التي تسهل على المستخدمين طلب الطعام، وترجمة لافتات اللغات الأجنبية، عبر خدمة " جوجل لنز" على نظام "آي أو إس"، وهواتف أندرويد التي تدعم منصة الواقع المعزز "أي آر كور".

وقالت جوجل وفق ما نقلت البوابة العربية للأخبار التقنية اليوم الأربعاء، إن خدمة "غوغل لنز" ستدعم معرفة أكثر الأطباق شيوعاً بتوجيه كاميرا الهاتف نحو قائمة الطعام في مطعم، والاطلاع على تفاصيل كل طبق في القائمة مع الصور.

أما خاصية الترجمة التي توفرها خدمة "جوجل لنز"، فأصبحت تسمح بقراءة النصوص باللغة الأصلية، وباللغة المُترجَم إليها، وهي الميزة التي تدعم ترجمة النصوص لأكثر من 100 لغة.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة "جوجل لنز" عبر المساعد الذكي "غوغل أسيستنت"، وخدمة "صور غوغل"، وتطبيق البحث الرئيسي.