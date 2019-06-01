لهذا السبب عليك تنظيف جهاز تسبيل الشعر قبل استخدامه

هل سبق لك وأن فكرت في التأكد من نظافة آلة تسبيل الشعر الخاصة بك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فعليك أن تأخذي الأمر بعين الاعتبار، وفقا لموقع 24.

مثلها مثل العناصر الأخرى الموجودة في جميع أنحاء المنزل، يمكن أن تصبح ألة تسبيل الشعر موطناً للأوساخ والجراثيم والغبار، وذلك عبر احتكاكها المستمر بالشعر المليء بالزيوت التي تفرزها فروة الرأس، ومنتجات العناية التي تضعها المرأة على شعرها.

ويمكن لتراكم هذه المواد والأوساخ أن تؤدي إلى منع الجهاز من العمل بشكل صحيح، إضافة إلى تعريض الشعر لمختلف أنواع الأوساخ والبكتريا.

ويصنح خبراء التجميل، بتنظيف آلة تسبيل الشعر جيداً قبل استخدامها كل مرة لتجنب انتقال الملوثات منها إلى الشعر والرأس، والتسبب بأضرار صحية.

وتتم عملية التنظيف، عبر استخدام قطعة قماش ناعمة مبللة، ومسح الجهاز بالكامل برفق حتى يصبح نظيفاً، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.