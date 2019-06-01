تقارير «هيومن رايتس» ضد مصر مدفوعة من قطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات



وجهت دوائر إعلامية في مصر انتقادات عنيفة أمس الجمعة، للتقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر عن مصر وبالتحديد سيناء، مشيرة إلى أن مثل هذا التقرير يصب في مصلحة العديد من المنظمات الإرهابية، التي يصفهم التقرير ب«المعارضة» وكأنها أحزاب سياسية وليست جماعات «تفجير وتكفير».

وقالت صحيفة «اليوم السابع» إن تقرير هيومن رايتس ووتش، يتطابق في كثير من المواضع مع ما تردده جماعة الإخوان الإرهابية، سواء عبر إعلامها المذاع من تركيا وقطر، أو عما تبثه عبر ال«سوشيال ميديا»، ما يعني أن المنظمة الأممية، تعتمد في إصدار تقاريرها على البيانات الكاذبة التي تروجها جماعة الإخوان. ولفتت الصحيفة إلى العديد من التقارير التي أصدرتها هيومن رايتس ووتش في الفترة الأخيرة، ومعظمها تغلب عليه الصفة السياسية أكثر من الحقوقية، في مخالفة صارخة للمعايير الحقوقية، مشيرة إلى أن المنظمة تجعل من التنظيمات الإرهابية مثل داعش وتنظيم ولاية سيناء الإرهابي «أصحاب قضية»، ولا تريد من الدولة المصرية أن تدافع عن شعبها، وتحبط وتحارب الإرهاب، وأن تتخلى مصر عن الدفاع عن أمن سيناء لصالح الجماعات الإرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير أخفى تماماً أسماء الذين نقلت عنهم المنظمة المعلومات بحجة الحماية لهم، كما لم تستند المنظمة إلى أي تقارير رسمية، وإنما غضت الطرف بقصد عن البيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمينة، الأمر الذي يفضح النية المبيتة للمنظمة ومن يقف وراءها ضد مصر والمصريين.

واعتبرت الصحيفة أن ما تضمنه التقرير من توصية للولايات المتحدة بعدم تسليح الجيش المصري، يبدو مثل رد سياسي على اتجاه مصر لتنويع مصادر السلاح مؤخراً، على خلفية إبرام العديد من صفقات السلاح مع فرنسا إضافة إلى التعاون العسكري بين مصر والصين.

وقال البرلماني يحيى كدواني، إن تقارير هيومن رايتس، تعد من خلال جهات إخوانية موجهة، تعمل طوال الوقت على بث الأكاذيب والادعاءات الكاذبة، لافتاً إلى أن هذه التقارير مدفوعة الأجر.

في سياق متصل قال هيثم شرابي، الباحث الحقوقي، إن جماعة الإخوان تستخدم كل أدواتها للتحريض ضد مصر، وعلى رأس تلك الأدوات التقارير التحريضية التي تعدها رايتس ووتش، مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان يعاني دولياً من حالة الحصار وتجفيف منابع تمويله، وقال شرابي إن التنظيم الإرهابي أصبح في حالة ارتباك، دفعته إلى استخدام كل الأدوات والوسائل المتاحة، في محاولة لرد الضربات المتلاحقة للخلاص من تلك الأزمة.

واعتبر، أن توقيت إصدار مثل هذه التقارير يخدم أهداف ومصالح «إسرائيل» وبريطانيا، وبالتأكيد العصابات المسلحة،.