محادثات أمريكية - صينية في سنغافورة لتحسين العلاقات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى وزير الدفاع الصيني وي فنج خه، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان محادثات، أمس الجمعة، في قمة بشأن الأمن في آسيا تعقد في سنغافورة، بهدف تحسين علاقات البلدين، وخفض مخاطر سوء التفاهم، وذلك وسط تصاعد الحرب التجارية بينهما، إضافة إلى الأزمة في بحر الصين الجنوبي.

والتقى المسؤولان، على الرغم من وصف شاناهان للإجراءات العسكرية التي تقوم بها بكين في بحر الصين الجنوبي بأنها «مفرطة». وقال شاناهان للصحفيين، إنه سيتحدث عن هذا الأمر في كلمة يلقيها اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الليفتنانت كولونيل جو بوتشينو، إن شاناهان وصف الاجتماع الذي استمر 20 دقيقة بأنه «بناء ومثمر».

وأضاف: «ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات العسكرية لخفض مخاطر سوء التفاهم، وسوء التقدير بين بلدينا».

وقال المتحدث إن شاناهان ناقش سبل التعاون بين جيشي البلدين لتنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقبل الاجتماع قال شاناهان، إن لديه اقتراحات بشأن تحسين العلاقات مع بكين يود مناقشتها مع وي.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين مراراً الانتقادات بشأن ما تقول واشنطن إنه تسليح تقوم به بكين لبحر الصين الجنوبي عن طريق بناء منشآت عسكرية على جزر صناعية وسلاسل صخرية.

في سياق متصل، حذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي، أمس، من «تفاقم التوتر» في بحر الصين الجنوبي، على خلفية ما تطالب به الصين. وقال دوترتي خلال منتدى اقتصادي في طوكيو: «أحب الصين كثيراً، ولكن علينا أن نتساءل ما إذا كان منصفاً لبلد ما أن يطالب بمحيط برمته». واعتبر دوترتي أن «الأمر سيستغرق وقتاً أطول، والبحر قد يكون مسرحاً لتفاقم التوتر».

ومنذ انتخاب دوترتي، تجنبت الفلبين انتقاد طموحات بكين في بحر الصين الجنوبي أملاً باجتذاب استثمارات صينية.

وتثير أزمة بحر الصين الجنوبي نزاعات بين دول عدة، بسبب كثافة التبادل التجاري في هذه المنطقة، واحتياطاتها النفطية الغنية.

وتطالب بكين بسيادتها على جزر عدة في هذه المنطقة البحرية المترامية، الأمر الذي يثير استياء دول مجاورة، مثل فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي. وتحاول بكين وعشر دول في منظمة دول جنوب شرقي آسيا منذ أعوام، إعداد مدونة سلوك تمهيداً لالتزامها في المنطقة المتنازع عليها، لكن المفاوضات في هذا الشأن بطيئة.

(وكالات)