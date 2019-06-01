الجيش اليمني يتقدم على جبهة الضالع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”



حررت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، مواقع جديدة في محافظات الضالع وصعدة وتعز، خلال معارك أسفرت عن مقتل 14 حوثياً وأسر 6 آخرين.

وأصدر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بياناً جاء فيه: إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً عنيفاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية بالضالع.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش استكملت خلال الهجوم تحرير منطقة «شخب» بالكامل، غرب مديرية قعطبة، وصولاً إلى مشارف منطقة «باب غلق»، شمال المديرية. وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 14 عنصراً حوثياً وجرح العشرات، وأسر اثنين آخرين، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفي معاقل الحوثيين، سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع استراتيجية جديدة في باقم شمال صعدة، وأسرت 4 عناصر حوثية.

وذكر قائد اللواء التاسع مشاة جبلي، العميد أديب الشهاب، أن ألوية من محور علب (اللواء التاسع مشاة، ولواء الحزم، واللواء العاشر خاصة) باغتت الميليشيات الحوثية بهجوم خاطف، وسيطرت على تلال العتيمة، والصعاب، ومثلث سبعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن السيطرة على المواقع تقطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية من وإلى باقم والربوعة.

وفي تعز، حققت قوات الجيش الوطني، تقدماً كبيراً في جبهات القتال. وتمكنت من تحرير تلة «الكمبتين» في جبل الوعش وتلة «حميد علي عبده» ومحطة الكهرباء في منطقة «الهشمة».

في غضون ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي، تصعيدها القتالي في محافظة الحديدة غربي اليمن، متجاهلة الهدنة الإنسانية الأممية لوقف إطلاق النار والامتثال لسير عمل لجنة إعادة الانتشار.