عاجل| المالكي: صواريخ الحوثيين مصدرها الحرس الثوري الإيراني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

عرض المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، خريطة لمجال الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون، كما عرض بعض الأسلحة الموجود عليها صور الرئيس السوري بشار الأسد والتى تم تهريبها من الضاحية الجنوبية في لبنان.

وعرض المالكي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده مع السفير السعودي في اليمن، صور لأسلحة مرسلة من إيران وحزب الله اللبناني إلى الحوثيين تمت مصادرتها، وصور لصواريخ إيرانية الصنع أطلقها الحوثيين نحو السعودية، وعرض أيضا أدلة على إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية نحو الرياض.

وشدد المالكي على أن الحوثيون يمتلكون صواريخ من الحرس الثوري الإيراني، وأسلحة لم تكن بحوزة الجيش اليمني سابقا، مؤكدا أن عدد كبير من الصواريخ الموجودة بحوزة الميليشيات الحوثية مصدرها الحرس الثوري الإيراني.