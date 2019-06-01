شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على رفات خمس أشخاص أعدمهم (داعش) جنوب الرطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر محلي عراقي، اليوم السبت، بالعثور على رفات خمس أشخاص أعدمهم تنظيم (داعش) في صحراء جنوب مدينة الرطبة.

وقال المصدر -في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه تم العثور على الجثث من خلال اعترافات احد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، مشيرا الى أنه "من بين الجثث أحد أبناء مدينة الرطبة".

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يذكر أن تنظيم (داعش) أعدم في وقت سابق عددا من المدنيين خلال قيامهم بجمع الكمأ في الصحراء جنوب الرطبة غربي الانبار