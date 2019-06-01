العراق: العثور على رفات خمس أشخاص أعدمهم (داعش) جنوب الرطبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر محلي عراقي، اليوم السبت، بالعثور على رفات خمس أشخاص أعدمهم تنظيم (داعش) في صحراء جنوب مدينة الرطبة.
وقال المصدر -في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه تم العثور على الجثث من خلال اعترافات احد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، مشيرا الى أنه "من بين الجثث أحد أبناء مدينة الرطبة".
يذكر أن تنظيم (داعش) أعدم في وقت سابق عددا من المدنيين خلال قيامهم بجمع الكمأ في الصحراء جنوب الرطبة غربي الانبار
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