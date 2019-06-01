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العراق يرفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم السبت، إن العراق رفع حالة الطوارئ التي كانت معلنة في حقل مجنون النفطي في جنوب البلاد بسبب السيول.

 

وقال الوزير في بيان نشرته وزارة النفط على موقعها الإلكتروني إن السيول لم تؤثر على الإنتاج في الحقل الذي ينتج 240 ألف برميل يوميا.

 

وأضاف أن حالة الطوارئ أعلنت كتدبير احترازي بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة خلال الشتاء والربيع.

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وتولت شركة نفط البصرة الحكومية العمليات في الحقل بعد انسحاب شركة رويال داتش شل في العام الماضي.

 

وأعلن العراق خططا لزيادة الإنتاج في حقل مجنون إلى 450 ألف برميل يوميا في عام 2021.

 

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