لون بشرة متسابقات "ملكة الجمال" يثير الجدل في الهند

أثارت البشرة فاتحة اللون للمشاركات في نهائيات مسابقة ملكة جمال الهند جدلا محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية 30 صورة شخصية للمرشحات النهائيات بالمسابقة بشعر لامع أملس، لكن كان اللافت فيها أن جميعهن تشاركن نفس لون البشرة الفاتحة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ورجح رواد موقع "تويتر" أن المنظمين بالمسابقة اختاروا فقط متسابقات يُمثلن الجمال الأوروبي، حيث كتبت براسانا راتانجانكار: "جميعهن لديهن نفس شكل الشعر ونفس لون البشرة، وسأخمن أن أطوالهن ستكون أيضا متشابهة".

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وفي حين يبدو لون بشرة المتسابقات فاتحا ومتماثل المظهر في الصورة التي سببت ضجة على الإنترنت، كشفت الصور ومقاطع فيديو للمتسابقات أنهن لا يتمتعن بهذه الدرجة من البشرة الفاتحة التي تظهرها صورة الصحيفة.

وسلّط الجدل الدائر حول الصورة الضوء على قضية حساسة في بلد تعتبر فيها مسابقة ملكة جمال الهند حدثا ثقافيا ضخما.

يذكر أن هذه المسابقة ساعدت في انطلاق المسيرة المهنية للفنانة بريانكا تشوبرا وأيقونة بوليوود آيشواريا راي، كما أصبحت منارة للفخر الوطني عندما تحصد الفائزات ألقابا دولية لبلدهن، مثل ملكة جمال العالم.