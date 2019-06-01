بومبيو لألمانيا: إذا استخدمتم هواوي فستخسرون الوصول لبياناتنا

كثفت الولايات المتحدة الضغط على حلفائها الغربيين فيما يتصل بشبكات اتصالات الجيل القادم حيث قالت، إن الدول التي ستسمح لشركة هواوي بتشييد البنية التحتية للاتصالات لديها قد لا تتمكن من الحصول على معلومات مهمة من واشنطن.

جاء تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد اجتماعه مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين التي لا تزال تقف صفاً واحداً مع بريطانيا وفرنسا في رفض دعوات حظر شركة الاتصالات الصينية المملوكة للدولة من المشاركة في شبكات الجيل الخامس التي يجري تشييدها بالفعل.

وفي أحدث تصعيد للتوتر بين جانبي المحيط الأطلسي بشأن التجارة والأمن قال بومبيو في أول محطة في جولته الأوروبية إنه على الرغم من أن البلدان ستتخذ "قراراً سيادياً" بشأن المعدات التي ستستخدمها فإن هذا القرار ستكون له تبعاته.

وقال خلال مؤتمر صحافي، "(هناك) احتمال أننا قد نضطر لتغيير مسلكنا إذ من غير الممكن السماح لبيانات بشأن المواطنين أو الأمن القومي أن تمر عبر شبكات لا نثق بها".

والتقى بومبيو في وقت لاحق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأجرى معها محادثات موجزة قبل المغادرة إلى سويسرا حيث وصف ألمانيا بأنها "شريك عظيم ومهم وحليف للولايات المتحدة".

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وقالت ميركل للصحافيين قبل الاجتماع، "الولايات المتحدة هي أهم شريك لنا خارج أوروبا وستظل".

وأضافت، "هناك العديد من القضايا المطروحة للنقاش نظراً للتوترات التي تجتاح العالم" وأشارت إلى التحدي المتمثل في منع إيران من حيازة أسلحة نووية وردع "أفعالها العدائية".

وحث بومبيو بريطانيا هذا الشهر على عدم استخدام تكنولوجيا هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس الجديدة بسبب مخاوف من أنها قد تكون وسيلة للصينيين للتجسس.

ورداً على تعليقات مماثلة بشأن هواوي لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في كندا أمس الخميس، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة لم تثبت بعد أن منتجات هواوي تمثل خطراً أمنياً.

وقال قنغ شوانغ، "نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من إيقاف هذه التصرفات الخاطئة التي لا تتناسب على الإطلاق مع وضعها ومكانتها كدولة كبرى".