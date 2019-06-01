شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا توقع على إعلان حرية الصحافة فى العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، أمس الجمعة، مع رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب فراسنوا ليرث، إعلان حرية الصحافة في العالم العربي، والذي ينص على الحقوق المادية والمعنوية للصحفي، وحريته في التعبير، وضمان نفاذه إلى المعلومة، بطريقة شفافة وواضحة.

ونقلت الإذاعة الموريتانية، اليوم السبت، عن رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين موسى بهلي، قوله "إن توقيع الإعلان يعتبر تتويجا لمسارات من النضال عرفت في موريتانيا ديناميكية نشطة منذ العشرية الأخير، وظهرت جلية في حجم التشريعات وإدخال تعديلات على قانون الصحافة، ومنح ضمانات جدية، لخلق ثقة مشجعة في مهنية الصحافة".

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يذكر أنه تبنت الاتفاق حتى الآن ست دول عربية وهي (موريتانيا، فلسطين، الأردن، المغرب، تونس، السودان).