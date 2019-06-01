انت الان تتابع الملك سلمان: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملك سلمان

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة العربية ستتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية. وكتب الملك سلمان، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية، وسنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا". وجاءت تغريدة الملك سلمان قبيل بدء قمة منظمة التعاون الإسلامي الـ14، وهي ثالث القمم التي تستضيفها مدينة مكة خلال يومي الخميس والجمعة.

وكان الملك سلمان طالب، في كلمتيه أمام قمة دول مجلس التعاون الخليجي وقمة جامعة الدول العربية، باتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة الممارسات الإيرانية في المنطقة وسياستها التوسعية، مؤكدا حرص السعودية على تجنيب المنطقة ويلات الحروب. وانطلقت، مساء أمس الخميس، أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة،

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