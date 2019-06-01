خرائط جوجل تطلق ميزة جديدة لتفادي كاميرات السرعة

أضاف تطبيق Google maps ميزة جديدة لإخبار مستخدميه بأماكن وجود كاميرات السرعة أو السلامة، وأيضاً لمعرفة السرعة المقبولة بالأماكن المتواجدين بها.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، فتشير شركة جوجل أن معرفة أماكن وجود كاميرات السلامة هى من أجل معرفة الأماكن الخطرة دون غيرها.

ولكن جوجل لا تعتبر السابقة فى هذا المجال حيث تقدم تطبيقات اخرى مثل Waze أماكن وجود كاميرات السرعة وتسمح للسائقين بالإبلاغ عن إذا كان هناك كاميرات أخرى أمامهم.

وتحتوى أيضاً معظم الأجهزة المصنعة من الشركات الكبيرة مثل TomTom وGarmin على ميزة تحذير السائقين من كاميرات السرعة لإعلامهم عند الوقوع فى خطر السرعة.

ويذكر أن تلك الميزة تعمل منذ يناير فى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الان صار بإمكان البريطانيين التمتع بها.