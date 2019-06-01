شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تصريحات ترامب الأخيرة حول إيران خطوة فى الاتجاه الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران، حسبما نشرت وكالة روسيا للانباء . وجاء في بيان للوزير العراقي، أورده الموقع الرسمي للخارجية العراقية امس الجمعة، أن "موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الايرانية، وهو التهدئة، ومنع نشوب حرب في منطقتنا".

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