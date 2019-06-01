واشنطن ترحب بالقمتين وتطالب إيران باحترام سيادة الدول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت الولايات المتحدة بمبادرة السعودية لاستضافة قمتي مجلس التعاون والجامعة العربية لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية: «إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة الرئيس العراقي برهم صالح في القمة العربية بمكة المكرمة». وأضاف المسؤول: «رسالتنا لإيران ثابتة، نتوقع منها احترام سيادة العراق ودول المنطقة الأخرى احتراماً كاملاً، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والامتناع عن السلوكيات التي تثير التوترات الطائفية أو تمكن المتطرفين».

واستضافت مدينة مكة المكرمة ليل الخميس قمتين؛ إحداهما لدول مجلس التعاون الخليجي، والأخرى لدول الجامعة العربية. ودان القادة العرب المشاركون في قمتهم الطارئة الأعمال التي قامت بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة العربية -الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط- على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر. وأكدت القمة العربية حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، مستنكرة استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع على السعودية.

في الأثناء، قالت صحيفة «نويه زوريشر» السويسرية الناطقة بالألمانية، أمس، إن المملكة العربية السعودية تتحرك في الوقت المناسب، وتوحد صفوف العالم العربي والإسلامي ضد إيران. وتابعت الصحيفة تعليقاً على القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة: «السعودية باعتبارها حارسة المقدسات الإسلامية تتحرك في الوقت المناسب لتوحيد العالمين الإسلامي والعربي في مواجهة إيران».

وأكدت أن «القمم تهدف بالأساس لخلق جبهة موحدة ضد طهران التي أعلنت في وقت سابق تعليق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع الدول الغربية، ودخلت في توتر جديد مع واشنطن». وأضافت «إيران تلعب دوراً خطيراً في الشرق الأوسط، وتملك أذرعاً تزعزع استقرار دول عربية مثل لبنان واليمن وسوريا، وترسل عناصر الحرس الثوري ليعبث بأمن هذه الدول». وتابعت: «إيران بالنسبة للولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب في الشرق الأوسط، وتماطل وتراوغ لامتلاك سلاح نووي». (وكالات)