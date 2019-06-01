قمة مكة الإسلامية تنتصر لفلسطين وترفض الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت ليلة السبت، في مكة المكرمة أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وفد الدولة إلى أعمال القمة الإسلامية التي تأتي عقب قمتين طارئتين واحدة خليجية وأخرى عربية عقدتا في مكة المكرمة، ليلة الجمعة، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

ويضم وفد الدولة إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية. وتناولت القمة الإسلامية - التي تقام تحت شعار «يداً بيد نحو المستقبل» - مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي.

وفي الكلمة الافتتاحية، قال خادم الحرمين، «نأمل أن تحقق القمة للدول الإسلامية ما تصبو إليه الشعوب من تقدم وازدهار». وأوضح أن «فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم»، وشدد على «الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس الشريف». وتابع: «تعرضتْ محطتا ضخ للنفطِ في المملكةِ لعملياتٍ إرهابية عبر طائراتٍ بدون طيار من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، ونؤكدُ على أنّ هذه الأعمال الإرهابية التخريبية لا تستهدفُ المملكةَ ومنطقة الخليجِ فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحة وإمدادات الطاقة للعالم». وطالب العاهل السعودي بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب ومموليه.

وقال «إنه من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطرابات والحروب وانحسار فرص العيش الآمن الكريم في بلدانهم». وأضاف: «من هذا المنطلق فإن المملكة كانت ولا تزال تسعى ما استطاعت إلى الإصلاح وتوفيق وجهات النظر المختلفة خدمة للدول الإسلامية وشعوبها مع الاستمرار في مد يد العون والمساعدة عبر الجهد الإنساني والإغاثي حرصاً على سيادة وأمن واستقرار الدول في ظل وحدة وطنية إقليمية».

وأشار إلى أن «إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها وإصلاح أجهزتها أصبحت ضرورة ملحة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها أمتنا».

وواصل الملك سلمان: «بمشيئةِ الله وتوفيقه ستسعى السعودية من خلال رئاسِتها لأعمالِ هذه القمة للعمل مع الدولِ الأعضاء والأمانةِ العامة للمنظمة للإسراع في تفعيل أدوات العمل الإسلامي المشترك تحقيقاً لما تتطلع إليه شعوب أمتنا الإسلامية». وأعطى العاهل السعودي الكلمة لرئاسة القمة السابقة، وهي الجمهورية التركية. وقال وزير الخارجية التركية، مولود تشاوس أوغلو، إن تركيا تنقل رئاسة منظمة التعاون الإسلامي للسعودية، متمنياً التوفيق للسعودية في رئاسة المنظمة. وذكر أن المنظمة لا تزال تواجه تحديات حول وضع القدس، موضحاً أن الانقسامات بين المسلمين تساعد الذين يريدون مواصلة احتلال فلسطين.

وأكد أنه لا يمكن القبول بإعادة كتابة التاريخ حول القضية الفلسطينية، وطالب بإعلان دولة فلسطينية في حدود ما قبل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأوضح أن تركيا خلال رئاستها للمنظمة دعت لتبني قرارين لحماية وضع القدس وحماية اللاجئين الفلسطينيين. وقال إن اجتماعات مكة تسعى إلى العمل على بناء مستقبل الشعوب، وتحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية والإسلامية. وأضاف الملك سلمان: «سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا»، حسب تغريدات نشرها الحساب الرسمي للعاهل السعودي على «تويتر»، ليل الجمعة. وجاءت التغريدات تزامناً مع وصول الوفود المشاركة في القمة الإسلامية، بمدينة مكة المكرمة، الجمعة.

من جانبه، ثمن يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حرص السعودية على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي. وقال العثيمين «إنني على ثقة في أنّ هذه القمة الإسلامية في مكة ستشكل، علامةً فارقةً في تاريخ المنظمة التي تتوّج عامها الخمسين، ويحدونا جميعا من إرادةٍ صادقةٍ، وعزيمةٍ قوية، للتعاضد يداً بيد نحو مستقبل أفضل لشعوب دولنا، وموقف موحّد تجاه قضايا عالمنا الإسلامي». وأضاف أن القضية الفلسطينية في أعلى سلم الأولويات، مشيراً إلى أن القمة الإسلامية تنعقد في ظرف حرج لما تشهده من تحديات نتيجة مواصلة الاحتلال «الإسرائيلي» تنكره لقرارات الشرعية الدولية، من خلال انتهاكاته ضد المسجد الأقصى، وتصعيده الممارسات ضد الشعب الفلسطيني. وأكد أن المنظمة تتمسك بحقوق الفلسطينيين التاريخية وبمبدأ حل الدولتين، وأشار إلى أن السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، وشدد على الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة دعمها سياسياً ومالياً لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية.

وأوضح أن مسيرة العمل الإسلامي المشترك، حققت من خلال الجهود الخيرة والدؤوبة للدول الأعضاء بالتعاون والتنسيق فيما بينها، وفي إطار المنظّمة، حصيلة إيجابية في مختلف المجالات، وزخما متواصلا في معالجة قضايا العالم الإسلامي، غير أنّ منطقة العالم الإسلامي ودولها تقع في قلب التداعيات الخطيرة لتقلبات هذه الأوضاع، التي تفاقمت بسبب الأزمات والتحديات القائمة. وقال العثيمين: «هذا الوضع يستوجب، أكثر من أيّ وقت مضى، مواصلة الجهود والبناء على ما تحقق، في تضامن إسلامي متين، قوامه الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدان الإسلامية، وسنده القيم الإسلامية السمحة، والتكافل لمواجهة مختلف التحديات، ومعالجة أوضاع المنطقة». وبين أن في مقدمة هذه التهديدات، آفتي الإرهاب والتطرف، طاعون العصر وسرطانه، اللتين مازالتا تتربصان بالأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف أن السعودية شهدت اعتداءً إرهابياً آثماً على محطات الضخ البترولية، مستهدفةً مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية، كما تعرضت أربع سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مهددةً أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية العالمية. مجدداً إدانة منظمة التعاون الإسلامي الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، وداعياً المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.

وتطرق إلى المحاولات التي تقوم بها الميليشيات الإجرامية الحوثية لاستهداف المملكة، موجهةً صواريخها الإرهابية إلى أقدس بقاع الأرض، ومستهدفةً مهوى أفئدة ملايين المسلمين المعلقة أرواحهم في هذا المكان الطاهر. وأشار إلى ما أقرته منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماعين الوزاريين الطارئين اللذين عقدا في مكة المكرمة وجدة عامي 2016، و2018 لبحث تداعيات إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية على مدن المملكة، باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة في المستقبل، وطلبت من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادّة وفعّالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأكد أن المساس بأمن السعودية، كدولة عضو في المنظمة، ومقر لها، إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره. مؤكداً تضامن المنظمة التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها اتساقاً مع ميثاقي منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. وقال: «إن المنظمة تجدد رفضها المطلق للمحاولات المقصودة لربط ديننا الإسلامي الحنيف بالأعمال الإرهابية، التي تقترفها جماعات إجرامية مارقة لا علاقة لها بالإسلام وتعاليمه النيّرة وقيمه السمحة».

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، إن بلاده تقف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أمنها. ودان الهجمات التي تعرضت لها السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات، لما تمثله من خطورة على استقرار المنطقة والملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر إن القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولوياتنا، داعياً المجتمع الدولي لأن يفعل جهوده من أجل استئناف عملية السلام، وشدد أمير الكويت على ضرورة أن يتضمن حل القضية الفلسطينية إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: إن القضية الفلسطينية تأتي في أولويات القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه القمة بجانب الأزمات القائمة في ليبيا وسوريا واليمن سعياً لإعادة الأمن والاستقرار في منطقتنا الإسلامية وتوطين مقومات السلم وتهيئة الأرضية لمرحلة جديدة للعمل المشترك بين الدول الإسلامية. ودعا جميع الدول الإسلامية إلى التنسيق المشترك وتفعيله مع المنظمات الدولية حتى تتخلص بلداننا من التداعيات الخطيرة على مختلف المستويات، وتأثيرها في تغذية تيارات الإرهاب والتطرف وتعطيل التنمية واستنزاف طاقات البلدان الإسلامية. وأهاب بموقف إسلامي قادر على مواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن اليمن يعاني من ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من قوى أجنبية.

وأضاف في كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة في مكة، أن ليبيا شهدت تفشياً لنشاط الميليشيات المرتزقة وعانت طويلا من جمود سياسي أثر في سير الحياة هناك. وأكد السيسي، أن مصر لن تدخر جهداً من أجل تعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي، خاصة في العمل على مقاومة ظاهرة الإرهاب التي تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي. وتابع السيسي، أنه بدون الوحدة لن يتسنى للعالم العربي والإسلامي مواجهة التطرف الذي يواجه بلادنا. وقال إنه لا يستقيم أي حديث عن العدل والسلم بدون حل للقضية الفلسطينية. وأضاف أن المعالجة الجذرية لأصل المأساة الفلسطينية لن يتم إلا من خلال العودة لمائدة المفاوضات.

وأعلن التمسك بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة الإرهابيين بحقوق الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة التمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين.

ودان السيسي محاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية. وأضاف أن «التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي تتطلب منا الوحدة». وشدد السيسي على ضرورة بذل جهد مواز لمواجهة الإسلاموفوبيا ومحاولة إلصاق الإرهاب بأمتنا الإسلامية. وأكد الرئيس المصري على ضرورة مواكبة التحديات العصرية وتمكين دور المرأة وتعزيزه.

وأكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على أهمية «توحيد الجهود لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم ودعم قضيتهم». وقال إن «المبادرة العربية للسلام التي تبتها منظمة التعاون تؤكد على حل الدولتين وتأسيس دول فلسطينية في حدود ما قبل عام 1967 عاصمتها القدس». وشدد على الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون، مطالبا «بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) التي تقدم العون لحوالي 5 ملايين فلسطيني». وأشار إلى ضرورة «التصدي لأي محاولة لفرض أي واقع جديد على مدينة القدس». وذكر أن «رسالتنا للعالم أجمع هي مواجهة الفكر المتطرف الظلامي والتصدي للإرهاب».

ومن جانبه، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أن «العالم الإسلامي يمر بمرحلة تاريخية ودقيقة»، وأضاف أن «الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب حلولا فورية للأزمات»، وأكد على «حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة»، وطالب «بالوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية»، وحث «المجتمع الدولي على مساعدة دول المنطقة على ضمان ضخ النفط»، في إشارة للهجمات التي طالت ناقلات نفط قبالة الإمارات ومحطتي نفط في السعودية، وشدد على «ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار واستقلالية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».