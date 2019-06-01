شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يدعو ألمانيا إلى حظر «حزب الله» أسوة ببريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الجمعة، عن أمله في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا، وأن تحظر «حزب الله» اللبناني. وأشار بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، هايكو ماس، في برلين، إلى أهمية «التصدي لتهديدات النظام الإيراني»،
وأكد أنه «ينبغي أن يجد النظام الإيراني وأسلحته من يتصدى لتهديداتهم في العالم».
وقال بومبيو الذي بدأ جولة أوروبية تشمل أيضاً سويسرا وهولندا وبريطانيا: «نسعى لأن نضع حداً لأنشطة إيران الخبيثة».
وكانت بريطانيا أدرجت، في فبراير الماضي، الجناح السياسي لـ«حزب الله» على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة. (وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يدعو ألمانيا إلى حظر «حزب الله» أسوة ببريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.