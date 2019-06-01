بومبيو يدعو ألمانيا إلى حظر «حزب الله» أسوة ببريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الجمعة، عن أمله في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا، وأن تحظر «حزب الله» اللبناني. وأشار بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، هايكو ماس، في برلين، إلى أهمية «التصدي لتهديدات النظام الإيراني»،

وأكد أنه «ينبغي أن يجد النظام الإيراني وأسلحته من يتصدى لتهديداتهم في العالم».

وقال بومبيو الذي بدأ جولة أوروبية تشمل أيضاً سويسرا وهولندا وبريطانيا: «نسعى لأن نضع حداً لأنشطة إيران الخبيثة».

وكانت بريطانيا أدرجت، في فبراير الماضي، الجناح السياسي لـ«حزب الله» على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة. (وكالات)