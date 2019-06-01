65 مليوناً إيرادات حملة الإمارات لأطفال الروهينجا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت إيرادات حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا في اليوم الختامي للبث الفضائي المشترك لعدد من تلفزيونات الدولة 65 مليون درهم، بينما يتواصل استقبال تبرعات الخيرين والمحسنين والداعمين للحملة عبر المواقع والمنصات ووسائل جمع التبرعات الأخرى التي حددتها المؤسسات الإنسانية الإماراتية المشاركة في الحملة، وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتجسد الحملة التي انطلقت على مستوى الدولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تضامن القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي قاطبة مع الأوضاع الإنسانية للاجئين المتأثرين من أحداث ميانمار والتي تزداد سوءاً مع تفاقم معاناتهم الإنسانية.

تبرع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا التي انطلقت مؤخراً بتوجيهات القيادة الرشيدة ومشاركة عدد من المنظمات الإنسانية الإماراتية.

فيما تبرعت سمو الشيخة شمسة بنت زايد آل نهيان حرم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بمبلغ مليوني درهم لصالح الحملة.

وتعززت فعاليات الحملة بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر لحشد الدعم لصالح اللاجئين الروهينجا ولفت الانتباه لأوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وتهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للاجئي الروهينجا لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم الإنسانية.

على صعيد متصل، عزَّزت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإنسانية للحد من معاناة اللاجئين في بنجلاديش، في إطار فعاليات حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا التي تتواصل على مستوى الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.وقام وفد الهيئة الموجود حالياً على الساحة البنجالية بتوزيع الاحتياجات الإنسانية على آلاف اللاجئين في مخيمات اللاجئين الروهينجا المنتشرة في بنجلاديش، تضمنت الغذاء والكساء ومستلزمات الإيواء، إضافة إلى المكملات الغذائية للأطفال والاحتياجات الصحية للنساء.

وكان وفد الهلال الأحمر الذي يضم كوادر نسائية وصل مؤخراً إلى بنجلاديش لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية والإشراف على إيصال مساعدات الإمارات للاجئين في مناطق وجودهم وداخل مخيماتهم التي تفتقر للكثير من الأساسيات التي يحتاجها اللاجئون خلال مسيرتهم المضنية، مع تداعيات اللجوء القاسية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن هذه المساعدات تأتي استجابة لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات وأشكال الدعم والمساعدة كافة للاجئين في ظروفهم الراهنة، وذلك بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الذي يولي قضية الروهينجا اهتماماً كبيراً ويحرص على الحد من تداعياتها الإنسانية من خلال تعزيز دور الإمارات الإنساني والتنموي لصالح اللاجئين.

وأضاف أن إيرادات الحملة بلغت حتى الآن 65 مليون درهم ولاتزال مستمرة لحشد المزيد من الدعم والمساندة لصالح اللاجئين وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وقال إن اهتمام الإمارات بقضية الروهينجا تجلى بوضوح في إقامة تحالف إنساني إماراتي يضم حوالي 20 مؤسسة ومنظمة إنسانية على رأسها هيئة الهلال الأحمر تعمل جميعها الآن لمساندة اللاجئين والوقوف بجانبهم وإحداث نقلة كبيرة في الجهود الإنسانية والتنموية الموجهة اليهم، ولفت الانتباه لمأساتهم الإنسانية وحشد دعم وتأييد المجتمع الدولي لهم ومناصرتهم.. مشيراً إلى أن وفداً مشتركاً من المنظمات الإنسانية الإماراتية سيتوجه بعد عيد الفطر المبارك الى بنجلاديش لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للاجئين ودراسة المشاريع التي تفي بمتطلباتهم التنموية وتنفيذها على وجه السرعة.

وأكد أمين عام الهلال الأحمر أن قضية الروهينجا تعد من القضايا الإنسانية الصامتة والمنسية في ظل الأحداث الأخرى التي تجتاح العالم، لذلك جاء تحرك الإمارات لتدارك تداعيات الأزمة الإنسانية والمساهمة في إيجاد الحلول التي تحد من تفاقمها.. مشيراً في هذا الصدد إلى الحملة الكبرى التي نظمتها الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم أطفال ونساء الروهينجا وتوفير رعاية أكبر لهم.

(وام)