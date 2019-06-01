شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الحوثيون أول ميليشيا في العالم تمتلك «باليستي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكة المكرمة:نبيل عطا

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن العقيد تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي تشكل تهديداً وجودياً لدول المنطقة وشعوبها. واستعرض المالكي، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة في الرياض، التهديدات الإيرانية- الحوثية للملاحة البحرية في البحر الأحمر. وكشف أن السفينة الإيرانية شافيز المتواجدة في سواحل البحر الأحمر قبالة الحديدة، تعمل على رصد حركة السفن ونقل الخبراء والمعدات العسكرية لميليشيا الحوثي وكذا تجهيز القوارب المفخخة.

وقال المالكي، إن بعض الأسلحة الحوثية توجد عليها صور بشار الأسد، مبيناً أنه يتم تهريبها لليمن من الضاحية الجنوبية في لبنان. وأوضح خلال عرضه صوراً لمصادرة أسلحة مرسلة من إيران وحزب الله للحوثيين، أن عدداً كبيراً من الصواريخ بحوزة الميليشيات الحوثية مصدره الحرس الثوري الإيراني.

وأكد المالكي أن الصواريخ الباليستية تصل إلى ميليشيا الحوثي مجزأة عبر ميناء الحديدة ويتم نقلها إلى صنعاء حيث يتم تجميعها وإطلاقها. وأكد أن الطائرات المسيرة التي ادعى الحوثيون صناعاتها هي ذات الطائرات التي يستخدمها «حزب الله».

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إن إيران لها تاريخ طويل في التدخل بشؤون الدول والحرب بالوكالة. وقال المالكي إن بداية الأذرع الإيرانية بالمنطقة تشكلت منذ 1979. وأضاف، قبل انطلاق القمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة الليلة الماضية، أن جماعة الحوثي جندت حتى الآن ٢٤ ألف طفل يمني لاحول لهم ولا قوة وأرسلتهم الى جبهات القتال. كما لغمت أراضي اليمنيين، وحتى الآن أزال مشروع مسام ٧٠ ألف لغم كان يمكن أن تدمر ٧٠ ألف أسرة يمنية.

وأكد المالكي أن الميليشيات الحوثية خططت للانقلاب على الدولة اليمنية وتهديد أمن المملكة العربية

وأوضح المالكي أن العملية العسكرية في اليمن تهدف لوقف النفوذ الإيراني وحفظ الأمن والاستقرار، خاصة أنها بدأت بسبب استيلاء ميليشيا الحوثي على مقدرات الدولة، وأسلحة الجيش اليمني. وقال «إن عمليات التحالف نجحت في تحرير أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، وإعادتها للحكومة الشرعية». وأضاف: بعد قيام ميليشيا الحوثي التي هي مجرد أداة في أيدي النظام الإيراني والحرس الثوري بتهديد الأوضاع في اليمن، كان لزاماً على دول الخليج القيام بعمليات عسكرية لإعادة الشرعية لأصحابها في اليمن، ولولا تدخلات إيران لكانت العملية العسكرية قد انتهت. وتابع المتحدث أن التحالف اهتم منذ بداية العملية العسكرية بالوضع الإنساني، والدعم السخي من دول التحالف يهدف للوقوف بجانب الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة التي تتسبب فيها تلك الميليشيا الانقلابية.

وأضاف أن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي جعلها ترفض تقديم أي تنازلات للوصول لاتفاق سلمي ينهي معاناة اليمنيين، فتلك الميليشيا لديها صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار تحصل عليها من إيران عن طريق البحر.

وشدد المتحدث باسم التحالف العربي على أن العمليات العسكرية استهدفت الضغط على ميليشيا الحوثي للجلوس على مائدة المفاوضات، للوصول إلى حل للأزمة اليمنية.

من جهة أخرى، شرح المالكي «أشكال التدخل الإيراني في اليمن» التي اعتبر أنها «تتلخص بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة»، مضيفاً أن «الميليشيات الحوثية هي أول ميليشيات في العالم تمتلك صواريخ باليستية».

وذكّر بأن «التدخل الإيراني في اليمن يشكل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن»، عارضاً خريطة لمجال الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون.

كما شرح أن بعض الأسلحة الحوثية توجد عليها صور بشار الأسد، ويتم تهريبها لليمن من الضاحية الجنوبية في لبنان. وعرض التحالف صوراً لمصادرة أسلحة مرسلة من إيران وحزب الله للحوثيين، وصوراً لصواريخ إيرانية الصنع أطلقتها ميليشيات الحوثي على السعودية. وتابع المالكي: «الحوثيون يمتلكون صواريخ من الحرس الثوري وأسلحة لم تكن بحوزة الجيش اليمني سابقا»، عارضاً أدلة على إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية نحو الرياض. أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن العقيد تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي تشكل تهديداً وجودياً لدول المنطقة وشعوبها. واستعرض المالكي، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة في الرياض، التهديدات الإيرانية- الحوثية للملاحة البحرية في البحر الأحمر. وكشف أن السفينة الإيرانية شافيز المتواجدة في سواحل البحر الأحمر قبالة الحديدة، تعمل على رصد حركة السفن ونقل الخبراء والمعدات العسكرية لميليشيا الحوثي وكذا تجهيز القوارب المفخخة.وقال المالكي، إن بعض الأسلحة الحوثية توجد عليها صور بشار الأسد، مبيناً أنه يتم تهريبها لليمن من الضاحية الجنوبية في لبنان. وأوضح خلال عرضه صوراً لمصادرة أسلحة مرسلة من إيران وحزب الله للحوثيين، أن عدداً كبيراً من الصواريخ بحوزة الميليشيات الحوثية مصدره الحرس الثوري الإيراني.وأكد المالكي أن الصواريخ الباليستية تصل إلى ميليشيا الحوثي مجزأة عبر ميناء الحديدة ويتم نقلها إلى صنعاء حيث يتم تجميعها وإطلاقها. وأكد أن الطائرات المسيرة التي ادعى الحوثيون صناعاتها هي ذات الطائرات التي يستخدمها «حزب الله».وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إن إيران لها تاريخ طويل في التدخل بشؤون الدول والحرب بالوكالة. وقال المالكي إن بداية الأذرع الإيرانية بالمنطقة تشكلت منذ 1979. وأضاف، قبل انطلاق القمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة الليلة الماضية، أن جماعة الحوثي جندت حتى الآن ٢٤ ألف طفل يمني لاحول لهم ولا قوة وأرسلتهم الى جبهات القتال. كما لغمت أراضي اليمنيين، وحتى الآن أزال مشروع مسام ٧٠ ألف لغم كان يمكن أن تدمر ٧٠ ألف أسرة يمنية.وأكد المالكي أن الميليشيات الحوثية خططت للانقلاب على الدولة اليمنية وتهديد أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج وسلب موارد ومقدرات اليمن، وزاد أن العمليات العسكرية لإعادة الشرعية للحكومة اليمنية معترف بها من المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن تهديد الميليشيات الحوثية هو تهديد وجود دول واقتصادات شعوب المنطقة كاملة على أساس أنها أحد الأذرع للنظام الإيراني في المنطقة. وأضاف أن القراءة الحالية والمشهد الإقليمي والدولي للأحداث السياسية، يثبت الترابط ما بين الأنظمة الداعمة التي تمارس الإرهاب وأيضاً الجماعات والميليشيات الإرهابية خصوصاً في الشرق الأوسط.وأوضح المالكي أن العملية العسكرية في اليمن تهدف لوقف النفوذ الإيراني وحفظ الأمن والاستقرار، خاصة أنها بدأت بسبب استيلاء ميليشيا الحوثي على مقدرات الدولة، وأسلحة الجيش اليمني. وقال «إن عمليات التحالف نجحت في تحرير أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، وإعادتها للحكومة الشرعية». وأضاف: بعد قيام ميليشيا الحوثي التي هي مجرد أداة في أيدي النظام الإيراني والحرس الثوري بتهديد الأوضاع في اليمن، كان لزاماً على دول الخليج القيام بعمليات عسكرية لإعادة الشرعية لأصحابها في اليمن، ولولا تدخلات إيران لكانت العملية العسكرية قد انتهت. وتابع المتحدث أن التحالف اهتم منذ بداية العملية العسكرية بالوضع الإنساني، والدعم السخي من دول التحالف يهدف للوقوف بجانب الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة التي تتسبب فيها تلك الميليشيا الانقلابية.وأضاف أن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي جعلها ترفض تقديم أي تنازلات للوصول لاتفاق سلمي ينهي معاناة اليمنيين، فتلك الميليشيا لديها صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار تحصل عليها من إيران عن طريق البحر.وشدد المتحدث باسم التحالف العربي على أن العمليات العسكرية استهدفت الضغط على ميليشيا الحوثي للجلوس على مائدة المفاوضات، للوصول إلى حل للأزمة اليمنية.من جهة أخرى، شرح المالكي «أشكال التدخل الإيراني في اليمن» التي اعتبر أنها «تتلخص بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة»، مضيفاً أن «الميليشيات الحوثية هي أول ميليشيات في العالم تمتلك صواريخ باليستية».وذكّر بأن «التدخل الإيراني في اليمن يشكل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن»، عارضاً خريطة لمجال الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون.كما شرح أن بعض الأسلحة الحوثية توجد عليها صور بشار الأسد، ويتم تهريبها لليمن من الضاحية الجنوبية في لبنان. وعرض التحالف صوراً لمصادرة أسلحة مرسلة من إيران وحزب الله للحوثيين، وصوراً لصواريخ إيرانية الصنع أطلقتها ميليشيات الحوثي على السعودية. وتابع المالكي: «الحوثيون يمتلكون صواريخ من الحرس الثوري وأسلحة لم تكن بحوزة الجيش اليمني سابقا»، عارضاً أدلة على إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية نحو الرياض.

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