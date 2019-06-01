إيران المنهكة بالعقوبات تستعرض أسلحة مخبأة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إيران، مؤخراً، عن مخبأ تحت الأرض مملوء بالصواريخ والقنابل، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، فيما أكد قيادي كردي معارض أن النظام الإيراني يجر المنطقة نحو الحرب، في حين رصدت وكالة الطاقة الذرية ارتفاع مخزون إيران من المواد النووية، دون تجاوز الحدود المسموح بها.

وفي لقطات بثت على التلفزيون الإيراني مؤخراً، أظهر مقطع بثته أيضا قناة «إيران ميليتاري تيوب» على موقع «يوتيوب»، نفقاً طويلاً عميقاً تحت الأرض مملوءاً بالأسلحة والشاحنات، وأنظمة يبدو أنها تنتمي إلى نظام الصواريخ الباليستية «قيام-1».

وخارج المدخل الكبير للمخبأ، علقت ملصقات ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، بحسب «سكاي نيوز عربية»

ويظهر في بعض اللقطات جنود يقومون بإزالة غطاء سلاح باستخدام رافعة آلية، قبل نقل إحدى القنابل، ثم تعرض مشاهد عشوائية لعملية إطلاق صاروخ، حيث حجبت النيران والدخان الرؤية أمام الكاميرا الموجودة في النفق.

في غضون ذلك، قال عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب «كومله» كردستان إيران، إن سياسات النظام الإيراني المستمرة في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، زادت من احتمال اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة.

وأكد مهتدي في مقابلة مع «العربية.نت» في لندن، أن «الضغوط والعقوبات الأمريكية قد أنهكت النظام الإيراني، حيث شل الأمريكيون الاقتصاد الإيراني ويواصلون شتى الضغوط لإرغام النظام على الجلوس إلى طاولة المفاوضات».

وأضاف أن «الولايات المتحدة تصر على المطالب ال12 وهي تشمل مجمل سلوك النظام الإيراني المخرب على مدى 40 عاماً من تصدير الثورة وتسليح الميليشيات والتدخل في البلدان الأخرى، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة من خلال دعم الإرهاب خاصة في الدول العربية».

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة منذ إعلان طهران في الثامن من ايار/‏مايو أنها ستتوقف عن الالتزام بالحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلا إلى 125.2 طن منذ 26 أيار/‏مايو لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طناً).

واعتباراً من 20 أيار، ارتفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 174.1 كلج مقارنة ب163.8 كلج في شباط/‏فبراير لكنه بقي أقل من الحد الأقصى البالغ 300 كلج.

وأوضح التقرير أن إيران لم تخصب أي يورانيوم فوق المستوى الذي يسمح به الاتفاق النووي. وقالت الوكالة «إن كل أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية المرتبطة بها المخزنة تظل تحت المراقبة المستمرة للوكالة».

وكالات)