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محمد بن زايد وآبي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، جرى خلاله بحث العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.
استعرض الجانبان - خلال الاتصال - مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.. بجانب التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشينزو آبي حرصهما المشترك على مواصلة دعم العلاقات بين البلدين للارتقاء بها إلى مجالات أشمل وأوسع، بجانب العمل المشترك من أجل السلام والتنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، ونشر قيم التسامح والتعايش التي تعد منطلقاً أساسياً لبناء أسس السلام والتقدم والازدهار في العالم.
(وام)

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