حقوق المحامين ضائعة ولا يجدون مدافعاً عنها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: جيهان شعيب

بين واجبات رجال القضاء الواقف في استعادة الحقوق، ونصرة المظلومين، وبين متاعب مهنتهم ذات الخصوصية، والهموم التي يعانونها خلال تعاملهم مع الجهات المختلفة، حالة من الإحباط، والضيق، يشعر بها معظمهم، وعنها تحدثوا في المجلس الرمضاني الذي نظمه واستضافه المحامي سالم ساحوه، وحضره حشد من المحامين، وفي الجلسة توالت كلماتهم: سالم ساحوه: المحامون يؤثرون اقتصادياً واجتماعياً في المجتمع؛ حيث هناك 3600 محام في الدولة وكل مكتب فيه نحو خمسة موظفين، مما يشكل كادراً وظيفياً يتراوح عدده ما بين 15-20 ألفاً، فضلاً عن كون المحاماة المهنة الوحيدة التي يصدر لأصحابها رخصة محاماة فقط، ولدينا مشكلات، وهموم، ومعوقات كثيرة نعانيها.

هناء شهاب: نحن من المحامين القدامى؛ حيث بدأنا العمل عام 1987-1988، وكانت الدولة حينذاك في بدايتها، وفي حاجة إلى المحامين لصياغة العقود، ومساعدتها على إبراز الجوانب القانونية والتشريعية، وتغير الوضع حالياً، أصبح أكثر التزاماً بالقوانين، والمشرعين موجودين، لكن المحامين القدامى علمونا كيف نبدأ مهنة المحاماة، والتي تغيرت النظرة لها جذرياً؛ حيث يرى البعض أن المحامين يعملون للتجارة، بالرغم من أن في كل مهنة هناك الصالح والطالح، فيما هناك قوانين وصلاحيات لا يستطيع المحامي تجاوزها، لكن هناك مشكلات تواجهنا من ضمنها عدم تفهم وضع المحامي في الشرطة والنيابة العامة، وأمام القضاة، نحن محتاجون إلى تعديلات لنؤدي دورنا بشكل أفضل، فبعض القوانين التي تصدر لا يؤخذ فيها رأي المحامين ونتفاجأ بلوائح قانونية تربكنا، أيضاً كنا سابقاً نجتمع مع القضاة ونتناقش، أما حالياً فالاجتماعات اندثرت.

أسس التعامل

سالم ساحوه: بالفعل في البداية كانت مكاتب القضاة مفتوحة، وكنا نجلس معهم، ونستفيد منهم، وكان هناك دعم ومناقشات، وكانوا يستفيدون منا، أما اليوم فالعلاقة بين المحامين والقضاة فيها خلل، لذا لابد أن تجمع الوزارة مع المحامين والقضاة، وتضع أسساً عن كيفية التعامل والتفاهم بينهما بشكل أفضل، مع تنظيم برامج توعية عن أهمية مهنة المحاماة، كما يجب إشراك المحامين في صياغة العقود، وفي وضع القوانين، ومشروعاتها، وتعديلاتها، وأتمنى أن يعقد اجتماع بين المحامين والقضاة، ووكلاء النيابة، والشرطة، وأن تمنح صلاحيات أكثر للمحامين، ومن ثم لماذا الخوف من حضور المحامي مع المتهم في النيابة والشرطة؟

علي الصلاني: إدارة المحامين في وزارة العدل غير قادرة على تنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة؛ حيث تنحصر علاقتها بالمحامين على تجديد قيد المحاماة.

سالم ساحوه: للمحامين أثر اقتصادي إيجابي في الدولة، مع أننا نحن مهنة حرة، وبالرغم من ذلك فنحن الوحيدون الذين لدينا وظيفة واحدة فقط، بالرغم من أننا وفرنا للدولة 3500 وظيفة، بما يستوجب أن نحصل على خدمات أفضل، نحن نعاني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والدائرة الاقتصادية.

توحيد القيد

Advertisements

زايد الشحي: القضاء الواقف له متطلبات لابد من تلبيتها، يجب أن يكون له ربط مع النيابات والشرطة، أين دور وزارة العدل في هذا الربط؟ لابد من توحيد قيد المحامي للترافع في جميع محاكم الدولة، لا يوجد للمحامين راتب تقاعدي، ولا تأمين صحي ولا أية ضمانات، حتى البنوك ترفض إقراضنا، لا نستطيع أن نشتري سيارة من الوكالة، المحامي يصنع نفسه بنفسه، ولا توجد له أية ضمانات اجتماعية، وليس عنده دخل إذا تعرض لحادث، بالرغم من أننا ندفع 15% تأمينات خلافاً للموظفين العاديين، فيما يجب تشكيل فريق من وزارة العدل لعمل اجتماع دوري لمعالجة هموم مهنة المحاماة على مستوى الدولة.

محمد الحمادي: يجب أن تدعمنا الدولة، وتخفف علينا رسوم جميع الرخص التجارية، وتوفر لنا ضماناً اجتماعياً تقاعدياً تتحمله الحكومة، وتوفر لنا تأميناً صحياً كباقي الموظفين، ونطالب بأن تدعم الدولة أي محام ينضم للمهنة بدفع نصف راتب المحامين المواطنين في مكتبه، ورسوم التراخيص، وأيضاً فالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية تسمح بحضور أي من العاملين لدى الشخصية الاعتبارية، أمام الجهات القضائية؛ حيث يمكن لموظف أن يحضر وإن لم تكن لديه شهادة قانون، وهذا يضر ويعرقل إجراءات التقاضي، ويضر بتوطين مهنة المحاماة، ويزيد نسبة البطالة بين المواطنين.

محامي الظل

سالم ساحوه وهناء شهاب: حقنا مهضوم، ولا يوجد من يدافع عنا، وهناك مشكلات في إدارة المحاكم، فهل من حقنا رفع قضايا، إذا الخصم سافر مثلاً لإفلاسه، نحن دربنا محامين، وفتحوا مكاتب، ومنهم عنصر نسائي، لكن هناك معوقات، في ضوئها لا نعرف هل سيستمرون أم لا، لاسيما مع الالتزامات التي عليهم، وأيضاً لماذا لا تنظم الوزارة دورات لهم عن كيفية ممارسة المهنة، عدا ذلك فالمعهد القضائي لابد أن يعلم الخريجين منه، كيفية فتح ملفات، المعهد القضائي، وكيفية كتابة المذكرات، وفتح مكاتب، الحقيقة المحامي المتدرب يعد ظلاً مع المحامي الأصيل.

محمد الحمادي: الشركات الموجودة محتاجة لمحامين لضمان حقوقها، فإذا تعرض أي منهم لأمر، فمن سيطالب بحقوقهم بالطريقة التي رتبها القانون؟ فضلاً عن ذلك المحامون الخريجون يعتقدون أنهم إذا أسسوا مكاتب سيكونون ناجحين، في حين بعض كبار المحامين ما زالوا شركاء في مكاتب.

توجد فجوة كبيرة

حميد مبارك الغفلي: توجد فجوه كبيرة بين المحامين، ووكلاء النيابة من الناحية العملية؛ حيث هناك إجراءات تقيد المحامين في الحضور مع المتهمين الذين يعرضون على النيابة العامة، علماً بأن القانون أجاز حضور المحامي مع موكله أثناء التحقيقات، إلا أن هذا الإجراء يطبق، لكن ضمن قيود؛ حيث يحضر المحامي، ولكن لا يسمح له بالمناقشة أثناء التحقيق.

سالم ساحوه: على المشرع أن يعيد لمهنة المحاماة هيبتها، ننتظر تشريعاً يعيد هيبة المحامين بقوانين ونصوص صريحة، وحتى المتقاعدين يجب أن يكون لهم تشريع محدد.