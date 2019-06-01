«إسرائيل» تعدم فلسطينيين.. و400 ألف يحيون ليلة القدر بالأقصى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أحدهما قالت سلطات الاحتلال إنه حاول تنفيذ عملية طعن بسكين ضد مستوطنين في القدس المحتلة، في حين ازدحم المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأخيرة في رمضان بأكثر من 270 ألف مصل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان «استشهاد الطفل عبد الله لؤي غيث (16 عاماً) قرب بيت لحم، برصاصة أطلقها جنود الاحتلال، واخترقت قلبه ورئتيه». وأضافت أن الشاب مؤمن أبو طبيش (21 عاماً) جُرح أيضاً. وأفادت وسائل إعلام بأن الفتى كان واحداً من عشرات المواطنين، الذين حاولوا تجاوز الجدار للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة آخر جمعة في رمضان هذا العام. ويفصل مدينة بيت لحم عن القدس المحتلة الجدار الأمني الذي أقامه جيش الاحتلال. وسيبلغ طوله، عند الانتهاء منه، 712 كلم.

وفي حادثة منفصلة أخرى، قال جيش الاحتلال إن فلسطينياً في التاسعة عشرة من العمر جرح مستوطنين أحدهما قرب باب العمود في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في القدس، والآخر قرب باب الخليل في الجانب الآخر المقابل. وأشار جيش الاحتلال إلى أن أحد الجريحين، وهو رجل في السابعة والأربعين، في حالة خطيرة. وقال المستشفى، الذي أدخل إليه، إن حالته مستقرة، رغم أنه «يعاني جروحا بالغة» في كل أنحاء جسمه.

وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي رسمي بحق الاحتلال بعد تحديه العالم بمواصلته سياسة الإعدامات الميدانية خارج القانون، والتي كان آخرها إطلاق النار على الفلسطينيين شرق بيت لحم أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى استشهاد الفتى عبدالله غيث من مدينة الخليل، والفتى يوسف وجيه من قرية عبوين شمال رام الله، في مدينة القدس المحتلة. واعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، هذه الجريمة بأنها جريمة موصوفة تستدعي الوقوف عندها وإدانتها من قبل المؤسسات الدولية والدول التي وقعت على اتفاقات حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بالأطفال منها.

وأدى 270 ألف مُصلٍ من القدس المحتلة وأراضي عام 48 والضفة الغربية، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة. وأغلقت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها والمسجد الأقصى بزعم تنفيذ فتى عملية طعن قرب باب العمود.

وقدمت اللجان الصحية المساعدة لعشرات المصلين الذين أصيب معظمهم بضربات شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بينما لجأ حراس الأقصى وأهالي البلدة القديمة لخراطيم المياه وتغطية الشوارع بالشوادر للتخفيف على المصلين. وتشهد القدس حركة نشطة بفعل التوافد الكبير للمواطنين والذي ازداد مع ساعات مساء أمس للمشاركة في إحياء ليلة ال27 من رمضان، المتوقع أنها ليلة القدر، برحاب المسجد والمشاركة في ختم القرآن الكريم في صلاة قيام الليل «التراويح»، في حين شاركت أعداد كبيرة من المصلين في الاعتكاف بالأقصى. أما شوارع مدينة القدس فقد انتشرت فيها شرطة الاحتلال بعناصرها المختلفة، ونصبت السواتر الحديدية على مداخلها، ومنعت مرور المركبات الخاصة بها باستثناء الحافلات لنقل المصلين، فيما انتشرت شرطة الاحتلال في طرقات البلدة القديمة المؤدية للمسجد الأقصى.

من جهته، قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى في خطبة الجمعة أن زحف الصائمين والمرابطين إلى الأقصى منذ ساعات الفجر من مناطق مختلفة، متخطون الحواجز الاحتلالية، وزحفهم إلى الأقصى طوال أيام الشهر الفضيل لا يمثل إلا ردا للمقتحمين والمعتدين على الأقصى ورسالة واضحة لهم «لن تنالوا أي ذرة تراب فيه».

وأضاف أن أهل بيت المقدس وأكنافه قلوبهم معلقة في الأقصى وهم على العهد والوعد لإعماره ذلك أنه يمثل العقيدة الإسلامية ولا مجال للمساومة ولا التفاوض عليه، كما أن مبنى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وسيبقى مفتوحاً أمام جميع المصليين.