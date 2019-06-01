«جرين بلانيت».. لعبة لإعمار المريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

أصدرت شركة «هيميمومنت جيمز» الإصدار الثاني للعبة «سيرفايفنج مارس 2018» تحت عنوان «جرين بلانيت» التي تمنح اللاعبين أدوات مبتكرة كافية لتحويل كوكب المريخ، إلى أخضر مزدهر بألوان النباتات والمزروعات، ويضج بالحياة. وتدرب اللعبة المستخدمين على كيفية استغلال الموارد المتاحة على سطح الكوكب الأحمر لإعماره، وبناء معسكرات تناسب حياة البشر، إضافة إلى إنشاء قواعد تشبه المطارات مؤهلة لاستقبال رحلات المركبات المسافرة في رحلات طويلة بين الأرض والمريخ. كما أضاف التحديث رابطاً بعنوان «مشروع لايكا» الذي يضيف إمكانية تربية واقتناء حيوانات على الكوكب الأحمر مثل أنواع اللاما، والماشية.

جيف دوبريف الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للعبة قال في الفيديو الترويجي لها «لا يقتصر الأمر على الوصول إلى المريخ، بل يمتد إلى البقاء عليه وبناء حضارة كبيرة، وجعله ملائماً للعيش». وأضاف «يتطلب إعمار الكوكب توازناً دقيقاً لعناصره، أي الغلاف الجوي ودرجة الحرارة والمياه والغطاء النباتي. تحاكي«جرين بلانيت» كل أشكال التحديات الحقيقية التي يواجهها الإنسان في محاولته استيطان المريخ، مثل العواصف الرملية، والإشعاعات الكونية، وانخفاض الضغط، أو وقوع زلزال، أو اصطدامه بجرم سماوي، إضافة إلى المشاكل الأخرى التي تنجم عن القرارات الخاطئة للإنسان هناك.