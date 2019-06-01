«أمناء جامعة الفجيرة» يبحث إضافة تخصصات في الهندسة والتقنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

ترأس سعيد بن محمد الرقباني، أمس الأول، بمقر جامعة الفجيرة، اجتماع مجلس الأمناء الأول، بعد إعادة تشكيله، بحضور أعضاء المجلس، والدكتور عبدالرحيم محمد الأمين، مدير الجامعة بالإنابة، حيث وجه المجلس بضرورة إعادة النظر في التخصصات المطروحة في الجامعة ودراسة إمكانية إضافة تخصصات جديدة خاصة في المجال الهندسي والتقني وتقنية المعلومات، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وقال الرقباني رئيس مجلس الأمناء، إن المجلس أكد أهمية ترقية معايير الدراسة في الجامعة، وإن الخطة الاستراتيجية للجامعة 2016-2020 تسعى إلى تحقيق رسالتها بدعم الدراسات العليا والبحث العلمي، ورعاية الابتكار والتجديد والقيادة من خلال مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا لتلبية احتياجات الطلبة وسوق العمل، في ظل اقتصاد المعرفة وما يطلبه من مزج بين المعارف النظرية والمهارات العملية.

ولفت إلى حرص المجلس على توفير أفضل الفرص للطلبة للتعلم وإكسابهم المهارات والمعارف والقيم الجامعية الراقية، إلى جانب أهمية مبادرة جامعة بلا أوراق والتحول إلى جامعة رقمية بلا أوراق، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وإثراء عملية التعليم والبيئة البحثية، فضلاً عن أهمية بذل مزيد من الجهد لزيادة فعالية دور الجامعة في خدمة المجتمع بقطاعته المختلفة، وتفعيل مبادرة التعليم الذكي التي يتم من خلالها تحويل مساقات الجامعة إلى مساقات تعلم مدمج لإتاحة مزيد من المرونة وتوفير الوقت للطالب والمعلم.

يشار إلى أن مجلس أمناء جامعة الفجيرة الجديد يضم سعيد بن محمد الرقباني رئيساً، وحميد القطامي نائباً للرئيس، وعضوية الدكتور سليمان الجاسم، وميرزا الصايغ، والدكتور محمد عبدالرحمن، والدكتور خالد علي محمد الحمادي، وخليفة مطر الكعبي، وعبدالسلام الخلايلة، وأحمد سعيد الرقباني.