استمع

الأكشن يتراجع والدراما تستعيد رومانسيتها. على الرغم من نجاح موجة مسلسلات الأكشن والغموض والجريمة في السنوات الأخيرة، فإن الظاهرة بدأت بالانحسار، وها هي الدراما المائلة إلى الرومانسية والقصص الاجتماعية البسيطة تطل من جديد، وتلقى إقبالاً وترحيباً من المشاهدين.

الجمهور يتفاعل سريعاً، وبات يعبر مباشرة عما يشاهده، من خلال تعليقات يكتبها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توفر له خاصية التواصل مباشرة ومن دون أي وسيط، مع صناع الأعمال ونجومها. وهؤلاء يسعدون بردود الأفعال، وينشرونها على صفحاتهم، حتى تلك التي تتضمن بعض النقد أو الملاحظات.

يلفتك أكثر تفاعل الممثلين والمخرجين مع ما يعرض على الشاشة، ومتابعتهم المتواصلة مع تعليقات يدونونها يومياً على صفحاتهم، خصوصاً «تويتر» و«إنستغرام». يشيدون بلا تردد أو خوف من منافسة أو «غيرة» مهنية، بمن يجدونه مميزاً من وجهة نظرهم. حتى بعض المتنافسين، يشيدون بأداء زملاء لهم في أعمال غير تلك التي يشاركون فيها.

Advertisements

الصفحات صارت حلبة تنافس جديدة، وفرصة لاستعراض القدرات، وكشف آراء المعجبين والمتابعين، والبعض يعتبرها مقياساً لنسب المشاهدة، وهي معادلة غير دقيقة.

ترتفع نسب المشاهدة وتعليقات الناس على الحلقات التي تزيد فيها جرعة الرومانسية، فيتوقفون مطولاً عند المشاهد التي تجمع صافية ومحمد حربي في «زلزال»، نور وجبل شيخ الجبل في «الهيبة»، بيان وغمار في النصف الأول من «خمسة ونص»، ثم بيان وجاد في النصف الثاني، جهاد ونسيم في «إنتي مين»، داليدا وعلي في «حكايتي»..

يحبون الثنائيات الناجحة، ويميلون إلى معرفة مصائر أبطالهم. إنما الحق يقال: إن الموسم جاء «بلا إبهار»، وليس هناك أعمال تخطف الأنفاس، أو استطاعت أن تشد المشاهد منذ الحلقة الأولى حتى الأخيرة بنفس الوتيرة، محافظة على صعود أحداثها.

الموسم شهد تراجعاً للأكشن، لكن هذا لا يعني أن الدراما الاجتماعية خالية من التشويق، والغموض في الأحداث. هذا «التشويق» هو ما افتقدته أعمال كثيرة، لدرجة أنك إن لم تتابعها يومياً، لا تشعر بفضول يحثك على فتح التلفزيون أو البحث عنها عبر وسائل المشاهدة الأخرى.

مرة جديدة تؤكد لنا الدراما أنها تعاني أزمة ورق حقيقية، وأنها تمر بمرحلة البحث عن الذات. نادرون الكتّاب الذين يتركون بصمة ويدمغون أعمالهم بلمسات ترشدك إليهم بشكل تلقائي، وتعرفهم من الجملة الحوارية والأسلوب في الكتابة والتفكير.

[email protected]