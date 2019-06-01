الكرملين: كبح المتشددين في إدلب مسؤولية أنقرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكرملين إن منع المتشددين في إدلب السورية من قصف أهداف مدنية وروسية مسؤولية تقع على عاتق تركيا، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ الطيران الروسي نفّذ غارات في مناطق تابعة لمحافظة إدلب، ولم يُسجّل سقوط ضحايا، فيما استهدفت الغارات الحكومية حيّاً سكنياً في معرة النعمان، ما أدّى إلى سقوط مبنى على سكّانه، وفق مصوّر لوكالة فرانس برس كان حاضراً في المكان. وقال إنّ غالبية السكّان لم يكونوا قد استيقظوا حين وقعت الغارات صباحاً.وأخرج مسعفون مراهقاً مدمّى الوجه من تحت الأنقاض، قتل على فراشه إثر تداعي المبنى. وإلى جانبه، كان أخوه عالقاً تحت الركام ولا يزال حياً. وقُتل أكثر من 80 شخصاً منذ الأحد، بحسب المرصد.

ويقول المرصد السوري، إن نحو 950 شخصاً ثلثهم من المدنيين، ضمنهم 67 طفلاً، قتلوا خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها. ويستهدف سلاحا الجو السوري والروسي منذ نهاية إبريل، ريف إدلب الجنوبي ومناطق مجاورة له، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى، ويترافق ذلك مع اشتباكات محدودة على الأرض بين قوات النظام من جهة والمجموعات المتشددة والمعارضة من جهة ثانية. كما بات أكثر من 30 مستشفى ومدرسة خارج الخدمة، بحسب الأمم المتحدة. وفيما قال بيان تركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الخميس: إن سوريا في حاجة إلى حل سياسي، استخدم الكرملين نبرة مختلفة في بيانه المنشور على موقعه على الإنترنت أمس الجمعة، بشأن الاتصال الهاتفي بين بوتين وأردوغان، حيث أوضح أنه يرى أن بعض القتال ينبغي أن يستمر مما يلقي الضوء على التوتر بين موسكو وأنقرة بشأن تلك المسألة. وقال الكرملين في بيانه: «لاحظنا أهمية تكثيف عملنا المشترك لتحقيق الاستقرار في محافظة إدلب، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة لتحييد الجماعات الإرهابية». وأضاف «تم التركيز على أهمية تكثيف عملنا المشترك لتحقيق الاستقرار بمحافظة إدلب بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة لتحييد الجماعات الإرهابية». وقال الكرملين إن منع المتشددين في إدلب السورية من قصف أهداف مدنية وروسية مسؤولية تقع على عاتق تركيا.

من جهة أخرى شنت فصائل المعارضة صباح أمس الجمعة هجوماً على بلدة الحويز في ريف حماة التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض: «بدأت فصائل المعارضة صباحاً هجوماً هو الأعنف على مواقع القوات الحكومية في بلدة الحويز من خلال إطلاق مئات القذائف الصاروخية على مواقع القوات الحكومية في البلدة واحتراق عدد منها، ما دفع الكثير من عناصر القوات الحكومية إلى الهروب من البلدة».

وأكد القائد العسكري أن «جميع فصائل المعارضة في مناطق حماة وإدلب وحلب ودير الزور مشاركة في الهجوم واستطاعت على أحد محاور الجبهة السيطرة على مستودع ذخيرة ومدفعية وعدد من الآليات العسكرية في أطراف بلدة الحويز».

من جهتها قصفت القوات الحكومية السورية الجمعة، نقطة مراقبة تركية في ريف حماة الشمالي الغربي. وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية «قصفت القوات الحكومية السورية الجمعة، نقطة المراقبة التركية في بلدة شير مغار بعدة قذائف مدفعية وحققت إصابات مباشرة، وشوهد الدخان يتصاعد من داخل النقطة التركية».

وتنتشر نقاط المراقبة التركية في ريف حماة وإدلب بعد اتفاق سوتشي بين الرئيسين التركي والروسي في شهر سبتمبر الماضي. (وكالات)