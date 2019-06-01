عمران خان: جهل العالم الغربي بديننا جعله يربط بين الإسلام والإرهاب

وأضاف خان خلال كلمته بالقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة، يوم الجمعة 31 مايو / أيار، "لم نشرح للعالم بشكل كاف أنه ليس هناك علاقة بين الإسلام والإرهاب".

وتابع رئيس وزراء باكستان، "من المؤسف أن توصف الشعوب المسلمة التي تطالب بحريتها، بالإرهاب مثل الشعب الكشميري والشعب الفلسطيني".

وشدد خان، على أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يحرص على احترام مشاعر المسلمين"، مضيفا " على المجتمع الغربي التمييز بين المسلم المعتدل والمتطرف".

ونوه رئيس الوزراء الباكستاني بأن " بعض الدول الغربية تعاني من الإسلاموفوبيا".

Advertisements

وطالب خان الشعوب الإسلامية، "بالاستثمار في مواردنا بعالمنا الإسلامي وعلى رأسها التعليم".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني على أن بلاده تتمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين.

ودعم البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي أقيمت بمكة المكرمة، السعودية والإمارات، منددا بالاعتداءات التي طالت منطقة الخليج، وتحديدا السعودية والإمارات.