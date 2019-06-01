قادة العالم الإسلامي يتمسكون بحل الدولتين وقضية القدس

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اعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمته أمام مؤتمر القمة الإسلامية في مكة، الجمعة، التمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وثمن أمير دولة الكويت دور السعودية في استضافة وإنجاح القمة الإسلامية. ودان أمير الكويت الهجمات التي تعرضت لها النفط قبالة السواحل الإماراتية.

وقال إن 61 في المئة من النازحين حول العالم هم مسلمون. وأضاف أمير الكويت أن "منطقتنا وأمتنا الإسلامية تمر بتحديات غير مسبوقة ومخاطر كبيرة".

وشدد أمير الكويت على ضرورة التعامل مع التطورات بقدر كبير من الحيطة والنأي بالمنطقة عن التوتر.

ودعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المجتمع الدولي إلى تفعيل جهوده لدفع مسار السلام.

وأعلن عن دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا للتوصل إلى حل وفق القرارات الدولية.

كما أعرب عن أمله بحل في ليبيا يحفظ مصلحة الليبيين واستقرارهم.

ملك الأردن: توحيد الجهود لدعم الفلسطينينن

وفي كلمته أمام القمة الإسلامية، أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على أهمية "توحيد الجهود لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم ودعم قضيتهم".

وقال إن "المبادرة العربية للسلام التي تبتها منظمة التعاون تؤكد على حل الدولتين وتأسيس دول فلسطينية في حدود ما قبل عام 1967 عاصمتها القدس".

وشدد على الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيين، مطالبا "بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقدم العون لحوالي 5 ملايين فلسطيني".

وأشار إلى ضرورة "التصدي لأي محاولة لفرض أي واقع جديد على مدينة القدس".

وذكر أن "رسالتنا للعالم أجمع هي مواجهة الفكر المتطرف الظلامي والتصدي للإرهاب".

السبسي: ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات

في كلمة ممثلة للدول العربية في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المنعقد الجمعة في مكة المكرمة، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن العالم الإسلامي "تجمعه وحدة المصير في عالم يتجه نحو التكتلات العابرة للحدود".

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وطالب السبسي "بمواجهة تيارات الإرهاب والتطرف ومنع استنزاف مقدرات بلداننا".

وأضاف: "علينا كحكومات وشعوب إسلامية وعربية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات".

وأوضح الرئيس التونسي أن "السعودية ستسهم برئاستها لهذه الدورة بدفعة كبيرة لقضايا المسلمين".

بخاري: الإرهاب أبرز التحديات

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري إننا نواجه تحديات خطيرة تتطلب منا تنسيقا دائما.

وأضاف رئيس نيجيريا أن القمة الإسلامية تنعقد في توقيت مهم لمواجهة التحديات.

وأكد بخاري أن الإرهاب يشكل أبرز التحديات التي تواجه العالم والأمة الإسلامية.

وأعرب بخاري الذي تحدث نيابة عن المجموعة الإفريقية عن أمله أن يتحقق الانتقال السلمي للسلطة سريعا في السودان والجزائر.

كما ثمن الجهود السعودية التي بذلت لإنجاح القمة الإسلامية.

رئيسة وزراء بنغلاديش: حماية الفلسطينيين

ثم أعطى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الكلمة لرئيسة وزراء بنغلاديش، شيخة حسينة واجد، ممثلة للدول الآسيوية.

وقالت واجد: "علينا مواصلة العمل للنهوض بالعالم الإسلامي".

وأكدت أن "الهدف الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي هو حماية حقوق الفلسطينيين وتحقيق حل الدولتين".

وأوضحت أن "العالم الإسلامي يعاني من نظرة خاطئة فيما يتعلق بوصمه بالإرهاب".

وذكرت أن بلادها "بنغلاديش منحت حق اللجوء لحوالي مليون من مسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار".

وأشارت إلى أن "بنغلاديش تعاني من أعباء ثقيلة من جراء استضافة هذا العدد الهائل من اللاجئين".