شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 90 ألف شخص من طرابلس جراء القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الأمم المتحدة، امس الجمعة، أن أكثر من 90 ألف شخص غادروا العاصمة الليبية طرابلس بسبب الأعمال القتالية المستمرة على مشارف المدينة،حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وفي مؤتمر صحفي، قال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "أبلغنا زملاؤنا في المجال الإنساني أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس تجاوز 90 ألف شخص، ونزح في هذا الأسبوع وحده 8 آلاف شخص نصفهم من الأطفال".

وأردف قائلا: "يواصل عمال الإغاثة تقديم المساعدة للمشردين داخليا وغيرهم من المستضعفين الذين تأثروا بالأعمال القتالية المستمرة، وتلقى أكثر من 47 ألف شخص في طرابلس والمناطق المحيطة بها المساعدة حتى الآن".

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وتحتدم في أطراف العاصمة الليبية معارك بعد إطلاق قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، يوم 4 أبريل، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة من أجل "تحريرها من الإرهابيين" .

وردا على ذلك، أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) التي مقرها طرابلس، بدء عملية "بركان الغضب" لصد "عدوان" حفتر.