سقوط 11 قتيلًا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

أكد قائد شرطة فرجينيا مقتل 11 شخصا في إطلاق نار في مركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا.

وكانت إدارة شرطة فرجينيا بيتش قالت في سلسلة تغريدات على "تويتر": إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة، وفقا لرويترز.

وفيما لم تتوافر على الفور مزيد من التفاصيل الرسمية عن أعمال الحادثة، وصرح أحد موظفي الأشغال العامة، إحدى شركات الأخبار المحلية التابعة لتليفزيون "إن بي سي" الأمريكية، أن الموظفين سمعوا إطلاق الأعيرة النارية عندما كانوا موجودين على مكاتبهم، وروى أنهم شاهدوا امرأة مصابة بجروح بالغة على السلم، وفق ما ذكرته شبكة "WAVY-TV" عبر موقعها على الإنترنت.

وأفادت محطة محلية تابعة لشبكة "إيه بي سي"، أنه تم نقل شخصين أصيبوا في إطلاق النار إلى المستشفيات المحلية.

ومن جانبه، قال حاكم ولاية فرجينيا، رالف نورثهام، على موقع "تويتر": إن فريقه يراقبون الوضع في فيرجينيا بيتش بنشاط، كما أنه حث الجمهور على الحفاظ على مسافة بعيدة عن المنطقة واتباع جميع التعليمات الصادرة المتعلقة بتطبيق القانون.